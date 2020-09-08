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    Тенісист під час матчу US Open показав середній палець росіянину

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    Росіянин завдав поразки Тіафо - Тенісист під час матчу US Open показав середній палець росіянину
    Росіянин завдав поразки Тіафо
    Twitter US Open

    На Відкритому чемпіонаті США з тенісу відбувся черговий інцидент

    Американський тенісист Френсіс Тіафо в рамках четвертого кола Відкритого чемпіонату США у грі проти росіянина Данила Медведєва, показав супернику непристойний жест під час гри.

    За рахунку 3:2 у першому сеті на користь візаві, Тіафо послав м'яч в тіло опонентові, але Медведєв встиг підставити ракетку і запустив свічку за спину Френсісу. Цей м’яч дозволив повести у рахунку росіянину 4:2.

    Після такого американець відвернувся від суперника та публічно продемонстрував йому середній палець.

    У підсумку Медведєв здобув переконливу перемогу за підсумками трьох сетів - 6:4, 6:1, 6:0.

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    Тенісист під час матчу US Open показав середній палець росіянину

    Варто відзначити, що Тіафо посідає 82 місце в світовому рейтингу, а Медведєв – п’яте.

    До вашої уваги чвертьфінальні пари чоловічого турніру US Open:

    Борна Чоріч - Александр Звєрєв,

    Пабло Карреньо-Буста - Денис Шаповалов,

    Алекс де Мінор - Домінік Тім

    Андрія Рубльов – Данило Медведєв.

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    теніс US Open Данііл Медведєв Домінік Тім Александр Зверєв
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