Легендарний тенісист Матс Віландер: Українка Костюк вже готова вигравати турніри Grand Slam



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Марта Костюк - майбутня зірка світового тенісу Світлина - usopen.org

Володар семи «шоломів» вважає Марту неймовірною тенісисткою

Володар семи титулів переможця турнірів із серії Grand Slam, 56-річний швед Матс Віландер, який зараз працює експертом на телеканалі Eurosport, високо оцінює перспективи 18-річної української тенісистки Марти Костюк.

Своїми думками Матс поділився в прямому ефірі, відразу після матчу 1/16 фіналу US Open, у якому Марта поступилася колишній першій, а нині дев’ятій ракетці світу Наомі Осаці з Японії, котра раніше була чемпіонкою US Open-2018 і Australian Open-2019.

«Фізично Костюк вже готова вигравати турніри Grand Slam, але психологічно, як показав третій сет мматчу з Осакою, поки не готова. Але Марта – неймовірна спортсменка, мені подобається, що вона не боїться виходити до сітки. Для неї цей матч – ідеальний, щоб розібратися в собі і своїй грі», – сказав Віландер .

Додамо, що Костюк грала в третьому колі турнірів Grand Slam вдруге в кар’єрі. На Australian Open-2018 вона поступилася в 1/16 фіналу співвітчизниці Еліні Світоліній. У перших двох колах US Open-2020 Марта перемогла топових суперниць – росіянку Дарію Касаткіну і латвійку Анастасію Севастову.

За підсумками турніру Костюк, яка розпочинала змагання 137-ю ракеткою світу, підійметься в рейтингу WTA на 18 позицій і стане 119-ю.