«Боюся рівня, якого Марта Костюк досягне в майбутньому». Юна українка вразила титуловану суперницю



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Наомі Осака вражена грою Марти Костюк Світлина - Tennisshead

Наомі Осака не очікувала такого опору від 18-річної українки

Колишня перша, а нині дев’ята ракетка світу Наомі Осака з Японії, котра раніше була чемпіонкою US Open-2018 і Australian Open-2019, високо оцінила можливості 18-річної українки Марти Костюк.

Наомі перемогла юну Костюк в 1/16 фіналу US Open, у важкому трисетовому матчі, який тривав дві з половиною години.

«Марта неймовірно грає, я боюся рівня, якого вона досягне в майбутньому. Вона прекрасно входила в корт. Взагалі, сьогодні мені було важко. Почуваюся втомленою, хочеться стрибнути у крижану ванну, бо таке враження, що зараз втрачу свідомість», - сказала Осака після матчу з Костюк телеканалу Eurosport.

Додамо, що Костюк грала в третьому колі турнірів Grand Slam вдруге в кар’єрі. На Australian Open-2018 вона поступилася в 1/16 фіналу співвітчизниці Еліні Світоліній. У перших двох колах US Open-2020 Марта перемогла топових суперниць – росіянку Дарію Касаткіну і латвійку Анастасію Севастову.

За підсумками турніру Костюк, яка розпочинала змагання 137-ю ракеткою світу, підійметься в рейтингу WTA на 18 позицій і стане 119-ю.