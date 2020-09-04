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    «Боюся рівня, якого Марта Костюк досягне в майбутньому». Юна українка вразила титуловану суперницю

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    Наомі Осака вражена грою Марти Костюк - «Боюся рівня, якого Марта Костюк досягне в майбутньому». Юна українка вразила титуловану суперницю
    Наомі Осака вражена грою Марти Костюк
    Світлина - Tennisshead

    Наомі Осака не очікувала такого опору від 18-річної українки

    Колишня перша, а нині дев’ята ракетка світу Наомі Осака з Японії, котра раніше була чемпіонкою US Open-2018 і Australian Open-2019, високо оцінила можливості 18-річної українки Марти Костюк.

    Наомі перемогла юну Костюк в 1/16 фіналу US Open, у важкому трисетовому матчі, який тривав дві з половиною години.

    «Марта неймовірно грає, я боюся рівня, якого вона досягне в майбутньому. Вона прекрасно входила в корт. Взагалі, сьогодні мені було важко. Почуваюся втомленою, хочеться стрибнути у крижану ванну, бо таке враження, що зараз втрачу свідомість», - сказала Осака після матчу з Костюк телеканалу Eurosport.

    Додамо, що Костюк грала в третьому колі турнірів Grand Slam вдруге в кар’єрі. На Australian Open-2018 вона поступилася в 1/16 фіналу співвітчизниці Еліні Світоліній. У перших двох колах US Open-2020 Марта перемогла топових суперниць – росіянку Дарію Касаткіну і латвійку Анастасію Севастову.

    За підсумками турніру Костюк, яка розпочинала змагання 137-ю ракеткою світу, підійметься в рейтингу WTA на 18 позицій і стане 119-ю.

     Читайте також: Легендарний тенісист Матс Віландер: Українка Костюк вже готова вигравати турніри Grand Slam
    теніс Марта Костюк Наомі Осака US Open
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