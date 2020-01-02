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    Друга ракетка України в короткій шкіряній сукні зустріла 2020-й в Австралії (фото)

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    2020-го року Даяна відзначить 20-річчя - Друга ракетка України в короткій шкіряній сукні зустріла 2020-й в Австралії (фото)
    2020-го року Даяна відзначить 20-річчя

    Даяна Ястремська поділилася з підписниками сексапільними фото

    Одна з лідерок вітчизняного великого тенісу, друга ракетка України Даяна Ястремська, готується розпочати сезон на Australian Open.

    Спортсменка вже знаходить в Австралії, де і зустрічала новий 2020-й рік. Для святкування красуня-білявка обрала коротку шкіряну сукню і взуття на високих підборах. Наряд підкреслив бездоганну фігуру української тенісистки.

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    Друга ракетка України в короткій шкіряній сукні зустріла 2020-й в Австралії (фото)
    Друга ракетка України в короткій шкіряній сукні зустріла 2020-й в Австралії (фото)
    Друга ракетка України в короткій шкіряній сукні зустріла 2020-й в Австралії (фото)

     Читайте також: 16-річна українська тенісистка дебютує в основній сітці Australian Open
    Даяна Ястремська Australian Open
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