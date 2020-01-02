Друга ракетка України в короткій шкіряній сукні зустріла 2020-й в Австралії (фото)
2020-го року Даяна відзначить 20-річчя
Даяна Ястремська поділилася з підписниками сексапільними фото
Одна з лідерок вітчизняного великого тенісу, друга ракетка України Даяна Ястремська, готується розпочати сезон на Australian Open.
Спортсменка вже знаходить в Австралії, де і зустрічала новий 2020-й рік. Для святкування красуня-білявка обрала коротку шкіряну сукню і взуття на високих підборах. Наряд підкреслив бездоганну фігуру української тенісистки.