Тенісистка Світоліна візьме участь на «Ролан Гаррос»
Чотири українки поведуть боротьбу за титул переможниці заключного турніру сезону «Великого шолому»
Українська тенісистка Еліна Світоліна виступить на Відкритому чемпіонаті Франції – «Ролан Гарросі».
На старт ґрунтового турніру, який через пандемію коронавірусу в цьому сезоні не було проведено в свої звичні терміни в травні, Світоліна вийде в основі в компанії з іншими українськими тенісистками - Даяною Ястремською, Катериною Козловою і Катариною Завацькою. Натомість Леся Цуренко, Марта Костюк та Ангеліна Калініна почнуть боротьбу з кваліфікації.
Поки що свою заявку подали 108 спортсменок. В чоловічому списку тенісистів українців немає.
Варто зазначити, що «Ролан Гаррос-2020» відбудеться з 27 вересня по 11 жовтня. У 2019 Світоліна припинила свою боротьбу на турнірі вже в третьому колі, програвши іспанці Гарбіньє Мугурусі - 3:6, 3:6.