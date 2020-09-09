Тенісистка Світоліна візьме участь на «Ролан Гаррос»



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Світоліна поведе боротьбу за перший трофей категорії Grand Slam Twitter Світоліної

Чотири українки поведуть боротьбу за титул переможниці заключного турніру сезону «Великого шолому»

Українська тенісистка Еліна Світоліна виступить на Відкритому чемпіонаті Франції – «Ролан Гарросі».

На старт ґрунтового турніру, який через пандемію коронавірусу в цьому сезоні не було проведено в свої звичні терміни в травні, Світоліна вийде в основі в компанії з іншими українськими тенісистками - Даяною Ястремською, Катериною Козловою і Катариною Завацькою. Натомість Леся Цуренко, Марта Костюк та Ангеліна Калініна почнуть боротьбу з кваліфікації.

Поки що свою заявку подали 108 спортсменок. В чоловічому списку тенісистів українців немає.

Варто зазначити, що «Ролан Гаррос-2020» відбудеться з 27 вересня по 11 жовтня. У 2019 Світоліна припинила свою боротьбу на турнірі вже в третьому колі, програвши іспанці Гарбіньє Мугурусі - 3:6, 3:6.