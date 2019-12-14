Український боксер Богачук здобув 17-ту перемогу нокаутом поспіль



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Сергій Богачук знищив Карлоса Ґальвана Instagram Сергія Богачука

Сергій прямує до титульних боїв

Український проспект першої середньої ваги Сергій Богачук здобув чергову перемогу на професійному рингу.

Боєць із Вінниці на прізвисько «Ель Флако» виступив в рамках вечора боксу в Індіо (штат Каліфорнія, США). Його суперником був колумбієць Карлос Ґальван. Розрахований на вісім раундів бій завершився в п'ятому після трьох нокдаунів у виконанні Богачука.

Офіційний підсумок – перемога українця нокаутом. Для нього ця перемога стала вже 17-ю достроковою поспіль при відсутності поразок і нічиїх. Ґальван програв в десятий раз при 17 перемогах (16 – нокаутом) і одній нічиїй.