Тернопіль відсвяткує День незалежності престижними змаганнями



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Три етапи чемпіонату світу з водно-моторного спорту традиційно відбудуться у Тернополі. Про це повідомляє прес-служба міської ради Тернополя.

23-25 серпня 2019 року на Тернопільському ставі відбудуться етапи чемпіонату світу з водно-моторного спорту «HYDRO GP Ternopil» (F-500 WC, F-250 WC «Massimo Rossi Memorial» та F-125 WC).

З метою ґарантування безпеки під час змагань, на засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради затвердили план-схему проведення етапів чемпіонату світу з водно-моторного спорту.

Зі слів міського голови Сергія Надала, Тернопіль готовий до проведення чемпіонату світу з водно-моторного спорту, а спортивна інфраструктура, котра необхідна для змагань, відповідає усім міжнародним стандартам.