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    Тернопіль відсвяткує День незалежності престижними змаганнями

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    &laquo;Три, два, один - двигуни загули...&raquo; - Тернопіль відсвяткує День незалежності престижними змаганнями
    «Три, два, один - двигуни загули...»
    Тернополяни

    Файне місто традиційно пронизає рев двигунів водних болідів

    Три етапи чемпіонату світу з водно-моторного спорту традиційно відбудуться у Тернополі. Про це повідомляє прес-служба міської ради Тернополя.

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    23-25 серпня 2019 року на Тернопільському ставі відбудуться етапи чемпіонату світу з водно-моторного спорту «HYDRO GP Ternopil» (F-500 WC, F-250 WC «Massimo Rossi Memorial» та F-125 WC).

    З метою ґарантування безпеки під час змагань, на засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради затвердили план-схему проведення етапів чемпіонату світу з водно-моторного спорту.

    Зі слів міського голови Сергія Надала, Тернопіль готовий до проведення чемпіонату світу з водно-моторного спорту, а спортивна інфраструктура, котра необхідна для змагань, відповідає усім міжнародним стандартам.

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    Тернопіль водно-моторний спорт Сергій Надал
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