У напруженому протистоянні «Галичанка» здолала луцьку «Волинь»

Двобій перших півфіналістів жіночого Кубку України-2017/18 з волейболу виявився досить захопливим і максимально інтригуючим. Справа дійшла до «золотого сету», інформує офіційний сайт Федерації волейболу України. Волейболістки обох команд подарували справжній волейбольний трилер, зі всіма його елементами численних несподіванок і різких



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У напруженому протистоянні «Галичанка» здолала луцьку «Волинь»

Двобій перших півфіналістів жіночого Кубку України-2017/18 з волейболу виявився досить захопливим і максимально інтригуючим.

Справа дійшла до «золотого сету», інформує офіційний сайт Федерації волейболу України.

Волейболістки обох команд подарували справжній волейбольний трилер, зі всіма його елементами численних несподіванок і різких поворотів сюжету, тривалою кульмінацією та розв’язкою у самісінькому кінці напруженого протистояння.

Команди обмінялися перемогами по 3:2, і, таким чином, усе мав вирішити «золотий сет».

Й останнє слово у цьому протистоянні залишилося за підопічними Віктора Туркули.

Таким чином, першим фіналістом стала «Галичанка-ТНЕУ-ГАДЗ».

З ким вона зустрінеться у вирішальному поєдинку турніру 17 лютого у Черкасах, стане відомо після другого матчу «Орбіта-ЗНУ-ОДЮСШ» - «Хімік». Перший южненки виграли 3:0.

Кубок України з волейболу

Жінки

«Галичанка-ТНЕУ-ГАДЗ» – «Волинь-Університет-ОДЮСШ» – 3:2 (23:25, 21:25, 25:13, 25:18, 15:8)

2:3 (25:21, 24:26, 25:27, 25:21, 10:15)

«Золотий сет» – 15:11