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    Тернопільська «Галичанка» – перший фіналіст жіночого Кубку України з волейболу

    У напруженому протистоянні «Галичанка» здолала луцьку «Волинь»
    Двобій перших півфіналістів жіночого Кубку України-2017/18 з волейболу виявився досить захопливим і максимально інтригуючим. Справа дійшла до «золотого сету», інформує офіційний сайт Федерації волейболу України. Волейболістки обох команд подарували справжній волейбольний трилер, зі всіма його елементами численних несподіванок і різких
    • Сьогодні, 13:37
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    У напруженому протистоянні «Галичанка» здолала луцьку «Волинь»

    Двобій перших півфіналістів жіночого Кубку України-2017/18 з волейболу виявився досить захопливим і максимально інтригуючим.

    Справа дійшла до «золотого сету», інформує офіційний сайт Федерації волейболу України.

    Волейболістки обох команд подарували справжній волейбольний трилер, зі всіма його елементами численних несподіванок і різких поворотів сюжету, тривалою кульмінацією та розв’язкою у самісінькому кінці напруженого протистояння.

    Команди обмінялися перемогами по 3:2, і, таким чином, усе мав вирішити «золотий сет».

    Й останнє слово у цьому протистоянні залишилося за підопічними Віктора Туркули.

    Таким чином, першим фіналістом стала «Галичанка-ТНЕУ-ГАДЗ».

    З ким вона зустрінеться у вирішальному поєдинку турніру 17 лютого у Черкасах, стане відомо після другого матчу «Орбіта-ЗНУ-ОДЮСШ» - «Хімік». Перший южненки виграли 3:0.

    Кубок України з волейболу

    Жінки

    «Галичанка-ТНЕУ-ГАДЗ» – «Волинь-Університет-ОДЮСШ» – 3:2 (23:25, 21:25, 25:13, 25:18, 15:8)

                                                                                                     2:3 (25:21, 24:26, 25:27, 25:21, 10:15)

    «Золотий сет» – 15:11

    Кубок України Волейбол
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