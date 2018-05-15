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    Тернопільська «Нива» продовжить виступи у другій лізі України

    • Розсилка
    Фото: ФК Нива Т
    Фото: ФК Нива Т

    Команда передумала зніматися з чемпіонату

    Тернопільська «Нива» передумала і все-таки не буде зніматися з чемпіонату другої ліги України з футболу.

    Таке рішення було прийнято після зустрічі директора тернопільського клубу з президентом ПФЛ Сергієм Макаровим і главою комітету арбітрів ФФУ Лучано Лучі.

    Раніше повідомлялося, що «Нива» Т знялася з другої ліги через скандал з арбітром.

    Після 26 турів (зігравши лише 23 матчі) «Нива» йде на шостому місці в групі А другої ліги і вже втратила шанси на вихід у першу лігу.

    На матч 26-го туру проти «Поділля» команда не з'явилася.

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