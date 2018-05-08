Тернопільська «Нива» знялася з другої ліги через скандал з арбітром (відео)

Клуб припиняє участь у другій лізі

Тернопільська «Нива» направила президенту Професійної футбольної ліги України Сергію Макарову лист про припинення участі в другій лізі. Про це інформує прес-служба українського клубу. «Рішення було прийнято після отримання пояснень від комітету арбітрів ФФУ щодо епізодів скандального матчу «Нива»-



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Клуб припиняє участь у другій лізі

Тернопільська «Нива» направила президенту Професійної футбольної ліги України Сергію Макарову лист про припинення участі в другій лізі.

Про це інформує прес-служба українського клубу.

«Рішення було прийнято після отримання пояснень від комітету арбітрів ФФУ щодо епізодів скандального матчу «Нива»- «Агробізнес». Оскільки комітет повністю виправдав всі спірні моменти на користь дій арбітра, клуб виконує свою обіцянку і не братиме участь в чемпіонаті.

Ми не будемо брати участь в брудних і корумпованих іграх, які повністю прокололи український футбол. Вважаємо за доцільне вкладати власні зусилля і кошти в розвиток дитячо-юнацького футболу, а не грузнути в болоті нечесного професійного футболу», - сказано в заяві клубу.

Нагадаємо, арбітр матчу «Нива» - «Агробізнес» (1:2) в доданий час призначив сумнівний пенальті у ворота тернопільської клубу, завдяки якому «Агробізнес» переміг.

Раніше повідомлялося, що одеська «Жемчужина» відправила лист до Професійної футбольної ліги про зняття з першої ліги України, клуб припиняє існування.