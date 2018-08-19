Тернопільські боксери здобули дві нагороди на Чемпіонаті України



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Фото з відкритих джерел

Старти у Кропивницькому були відбірковими на юніорський чемпіонат Європи

Масштабний чемпіонат України з боксу серед юніорів відбувався з 7 по 12 серпня у Кропивницькому, з якого тернопільські боксери повернулися призерами.

Про це повідомив тернопільський портал.

На турнірі за нагороди та путівки на чемпіонат Європи майже тиждень боролося 287 сильніших спортсменів 2002–2003 років народження з різних областей держави.

Загалом боксувало 25 команд, а змагання проводилися одночасно на двох професійних боксерських рингах.

Гідно відстояли честь Тернопільщини Данило Горбенко (вагова категорія 60 кг) та Назар Кордупель (50 кг), які впевнено трималися на ринзі навіть перед суперниками-чемпіонами.

Зокрема, Данилові, який мав п’ять поєдинків, довелося лише одного разу поступитися і в підсумку хлопець посів друге місце.

Не далеко від нього відстав і Назар, якого після трьох боїв увінчали бронзою.

Попередні бої у хлопців проходили 7-9 серпня, 10-11-го відбувалися півфінали, а 12 серпня - фінальні поєдинки.

Зазначимо, що Данило Горбенко є вихованцем Тернопільського КЗДЮСШ з греко-римської боротьби (відділення боксу) у Палаці спорту.

А Назар Кордупель тренується в Тернопільській ОДЮСШ з літніх видів спорту.