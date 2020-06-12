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    Тибетський футбольний клуб знімається з китайської ліги через… високогір’я

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    &laquo;Лгаса Ченту&raquo; постраждала через географічне розташування - Тибетський футбольний клуб знімається з китайської ліги через… високогір’я
    «Лгаса Ченту» постраждала через географічне розташування
    Фото - Pakistan Defence

    «Лгаса» стане 17-м професійним футбольним клубом у Китаї, який зніметься з чемпіонатів різних ліг в Піднебесній до початку майбутнього сезону

    «Лгаса Ченту», єдиний професійний футбольний клуб Тибету, мусить знятися з третього дивізіону в Китаї. Причина цього не криється у фінансах чи політиці, а у місці, в якому клуб проводить домашні матчі.

    «Лгаса Ченту» грав домашні ігри на висоті 3 658 метрів над рівнем моря.

    Китайська футбольна асоціація відхилила заявку клубу на проведення домашніх матчів у Лгасі, оскільки повітря в Гімалайському регіоні занадто розріджене і бідне на кисень, щоб команди могли змагатися.

    Парціальний тиск кисню (той, з яким кисень вдавлюється в легені – приблизно на третину нижчий, ніж на рівні моря). Отож, 20%-30% не акліматизованих людей, здатні захворіти.

    У 2007 році FIFA заборонив проводити міжнародні матчі на висоті понад 2500 метрів над рівнем моря, згодом підняв «стелю» до 3000 метрів, але після протестів Південноамериканської конфедерації CONMEBOL заборону скасували в 2008 році.

    «Лгаса Ченту» з 2017 року перейшов від аматорів до Ліги 2, тобто третього за силою чемпіонату Китаю. І от тепер така халепа.

    Федерація ще раніше відмовила клубу грати вдома і матчі проводилися за декілька тисяч кілометрів до Лгаси. Утім, двічі «Лгаса Ченту» зіграла в столиці Тибету. Тоді арбітр припиняв гру кожні 15 хвилин, щоб гравці могли дихати киснем у балончиках.

    «Лгаса» стане 17-м професійним футбольним клубом у Китаї, який зніметься з чемпіонатів різних ліг в Піднебесній до початку майбутнього сезону, який відклали через пандемію. При цьому більшість клубів посилаються на фінансові труднощі.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Китай повітря ФК «Лгаса Ченту»
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