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    Стало відомо, коли можуть пройти матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

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    Стало відомо, коли можуть пройти матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

    Путівки до чвертьфіналу вже завоювали «Парі Сен-Жермен», «Атлетіко», «Аталанта» та «РБ Лейпциг»

    УЄФА склав план завершення Ліги чемпіонів, який виконавчий комітет планує затвердити 17 червня, повідомляє AS.

    За даними джерела, матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів можуть відбутися 8 і 9 серпня. З 12 серпня в Лісабоні УЄФА планує почати міні-турнір, в якому вісім команд зіграють у форматі плей-офф з одного матчу. Матчі відбудуться на стадіонах «Жозе Алваладе» і «Ештадіу да Луш» без глядачів.

    Нагадаємо, що путівки до чвертьфіналу вже завоювали «Парі Сен-Жермен», «Атлетіко», «Аталанта» та «РБ Лейпциг».

    При цьому ще чотири учасники чвертьфіналів поки не визначені, тому що необхідно провести чотири матчі-відповіді 1/8 фіналу: «Реал» - «Манчестер Сіті» (перший матч - 1: 2), «Челсі» - «Баварія» (0:3) , «Ліон» - «Ювентус» (1:0), «Наполі» - «Барселона» (1:1).

    Нагадаємо, що керівництво НБА визначилося з форматом «поскоронавірусного» сезону.

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