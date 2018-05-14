Титул чемпіона Другої ліги України з футболу розіграють «Агробізнес» і «Дніпро-1»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото metalist1925.com

Дніпряни стали недосяжними для конкурентів

За підсумками групових турнірів у Другій лізі визначилися не лише команди, що підвищаться у класі, а й учасники стикового поєдинку, у якому буде розіграно звання чемпіона.

І якщо переможець у групі «А», «Агробізнес», став відомий ще у квітні, то його суперник визначився тільки напередодні, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

«Дніпро-1» таки вирвав перемогу у «Нікополя» завдяки голу Олега Кожушка на 87-й хвилині та став недосяжним для «Металіста 1925», який продовжує втрачати очки.

Цього разу підопічні нового головного тренера слобожан Сергія Валяєва не зуміли дотиснути одеситів з «Реал Фарми», хоча володіли відчутною перевагою.

Тим часом черговою заминкою «Металіста 1925» скористалися гравці «Енергії», які після звитяги у дербі над земляками з Горностаївки зменшили відставання від харків’ян до чотирьох очок.

Доволі несподівано завершився матч у Волочиську, де місцевий «Агробізнес» завдав розгромної поразки «Буковині», яка навесні відзначалася надійною обороною, - 5:0.

А от поєдинок у Хмельницькому між «Поділлям» та «Нивою» не відбувся. Керівництво тернопільського клубу повідомило ПФЛ України про припинення участі у першості, пояснивши це рішення упередженим ставленням арбітрів у матчі попереднього туру з «Агробізнесом».