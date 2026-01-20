Титулована неповнолітня російська гірськолижниця погоріла на вживанні допінгу

Спортсменка після тривалого розгляду була дискваліфікована рішенням Російського антидопінгового агентства

Неповнолітню російську лижницю, яка неодноразово перемагала на всеросійських змаганнях, дискваліфікували на три роки за вживання мельдонію. Про це свідчать документи, які є у розпорядженні пропагандистів, інформує «Главком».

Спортсменка після тривалого розгляду була дискваліфікована рішенням Російського антидопінгового агентства (РУСАДА), починаючи з 2 грудня 2024 року.

Нині дискваліфікації за вживання мельдонію відбувають 48 російських спортсменів.

Мельдоній входить до списку заборонених речовин Всесвітньої антидопінгової агенції (WADA) з 1 січня 2016 року.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.