У РФ закатували поляка, який не вірив в «справжність» війни в Україні

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
У РФ закатували поляка, який не вірив в «справжність» війни в Україні
У Росії закатували поляка, що не вірив у війну
фото: Gazeta Wyborcza

Мова про жителя Кракова Кшиштофа Ґалоса, який в середині квітня 2023 року перетнув польсько-український кордон, а потім поїхав на окуповані території

Поляк, який у 2023 році поїхав на окуповані Росією території, щоб особисто перевірити «справжність» війни в Україні, ймовірно, загинув унаслідок катувань в російському місті Таганрог. Про це повідомляє Gazeta Wyborcza, посилаючись на російську правозахисну організацію Меморіал та свідчення очевидців.

Мова про жителя Кракова Кшиштофа Ґалоса, який в середині квітня 2023 року перетнув польсько-український кордон, а потім поїхав на окуповані території.

Ґалос, імовірно, скептично ставився до повідомлень у ЗМІ про війну й вирішив переконатися самостійно, що ж в Україні відбувається «насправді».

«Камери спостереження востаннє зафіксували його автомобіль поблизу Запорізької атомної електростанції, яка перебуває під російською окупацією. Після цього росіяни затримали чоловіка на блокпості», – йдеться у джерелі.

За інформацією джерел Меморіалу, Ґалоса відвезли в СІЗО №2 в Таганрозі, де утримували, зокрема, й українських військовополонених.

Родичі Ґалоса звернулися до поліції із заявою про зникнення. Протягом тривалого часу його доля була невідомою.

За словами одного з респондентів Меморіалу, Кшиштоф розповідав, що «поїхав подорожувати по Україні, щоб подивитися, що там відбувається, але помилився дорогою й заїхав на блокпост російських військових».

За даними Меморіалу, чоловіка регулярно били, зокрема за те, що він не знав російської мови, а також через підтримку Польщею України.

Під час однієї з перевірок охоронці побили його так жорстоко, що в нього посиніли й почали відмовляти ноги, а вже в середині червня 2023 року Кшиштоф Ґалос загинув.

Після цього співкамерників змусили написати розписки про те, що працівники СІЗО «не застосовували» до нього насильства і що конфліктів у камері не було.

За словами очевидців, після цього випадку наглядачі почали трохи рідше бити полонених, однак значно посилили так звані «спортивні» покарання (приміром, 200 присідань або 100 віджимань). 

За даними журналістів, РФ не повідомляла Польщу про загибель її громадянина. Син Ґалоса Павел досі не знає, за яких обставин помер його батько і де перебуває його тіло.

«Він звертався до Міністерства юстиції та прокуратури Росії з вимогою надати інформацію, контактував із Міністерством закордонних справ Польщі, президентом країни та посольствами України й Росії», – йдеться у джерелі.

Посольство Польщі в Москві направило дипломатичну ноту МЗС РФ.

До слова, Віктора Якоба росіяни утримували в неволі у семи різних місцях: на території РФ та тимчасово окупованих містах України. Там змушували працювати, утримували у переповненій камері, де було ще пів сотні людей, а під час одного з допитів відрізали палець, щоб змусити назвати імʼя командира.

Нагадаємо, українка Дар’я Мельніченко розповіла, як завдяки їй в Україну не пустили італійця Рокко, який вихваляв Путіна та ображав Зеленського

Теги: росіяни кордон війна Польща росія

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
