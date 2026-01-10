Головна Світ Політика
The Telegraph: Трамп сигналізує Путіну, що терпіння закінчується

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
The Telegraph: Трамп сигналізує Путіну, що терпіння закінчується
фото: Getty Images

Трамп любить поєднувати методи тиску та заохочення, але «пряників» для Москви більше не залишилося

Президент США Дональд Трамп починає сприймати Володимира Путіна як основну заваду на шляху до завершення війни в Україні. За даними джерел The Telegraph, американський лідер зараз більше розчарований позицією Кремля, ніж діями Володимира Зеленського, і бачить у тактиці РФ свідоме затягування часу, передає «Главком».

Співрозмовники видання зазначають, що останні кроки Білого дому – зокрема захоплення нафтового танкера під російським прапором та підтримка нового пакета санкцій – є прямим попередженням для Путіна. Трамп, який зазвичай поєднує методи тиску та заохочення, наразі фактично відмовився від останніх. Джерело з оточення президента зауважило, що «пряників» для Москви у Трампа більше не залишилося.

Американську адміністрацію дедалі більше виснажує дипломатична маніпуляція росіян. Посадовці США пояснюють: Кремль часто створює ілюзію готовності до домовленостей, але в останній момент або різко загострює ситуацію на фронті, або припиняє діалог. Така поведінка призвела до того, що погляди Трампа на конфлікт стали максимально близькими до позиції європейських союзників, які давно наголошують на підступності російського диктатора.

Британські та американські чиновники підтверджують: постійні атаки РФ на українські міста та жорстокість окупантів не залишаються непоміченими у Вашингтоні. Трамп, який раніше сподівався на швидку угоду завдяки особистій дипломатії, тепер змушений визнати, що саме Путін блокує шлях до мирного врегулювання.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що не бачить потреби в проведенні операції із затримання Володимира Путіна, подібної до тієї, що була здійснена щодо Ніколаса Мадуро.

Відповідаючи на запитання журналістів, Трамп зазначив, що розраховує на збереження діалогу, хоча наразі й розчарований діями російського лідера.

До слова, минулого року у Кремлі Володимир Путін приймав Ніколаса Мадуро як ключового союзника в Західній півкулі, підписуючи договір про стратегічне партнерство. Однак блискавична нічна операція США з ліквідації режиму в Каракасі продемонструвала реальні межі російського впливу. Поки Мадуро звикає до тюремних стін Нью-Йорка, Москва намагається перетворити чергову геополітичну поразку на стратегічну можливість.

