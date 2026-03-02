Ковтун оформила перший в сезоні дабл-дабл в матчі чемпіонату Чехії з баскетболу

Головна Спорт Новини
Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Ковтун зіграла 23 хвилини, за які набрала 10 очок, зібрала 11 підбирань, зробила 3 блок-шоти

«Слованка» Ковтун поступилась «Трутнову» в матчі чемпіонату Чехії

Анастасія Ковтун оформила перший в сезоні дабл-дабл в матчі чемпіонату Чехії, в якому її «Слованка» поступилась «Трутнову» 71:94. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Ковтун зіграла 23 хвилини, за які набрала 10 очок (4/9 двоочкові, 2/2 штрафні), зібрала 11 підбирань, зробила 3 блок-шоти при 1 фолі та 2 втратах.

В NCAA цієї ночі зіграли дві українки. LSU Тайгерс обіграли Міссісіпі Стейт 72:63. Катерина Коваль зіграла 24 хвилини, набрала 4 очка (2/4 двоочкові), зробила 7 підбирань, 5 блоків при 2 фолах та 2 втратах.

Огайо Стейт здолав Мічіган Стейт 87:68. Даша Бірюк провела на майданчику 2 хвилини, за які не виконала жодного кидка, допустила одну втрату.  

Нагадаємо, у третьому турі кваліфікації до Чемпіонату світу Іспанія розгромила Україну – 66:86.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда України з баскетболу тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року. 

Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0

