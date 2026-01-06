Серійний випуск літака МС-21 у Росії знову відкладено

Жодного серійного літака МС-21 для авіакомпаній досі не було випущено

У Росії знову перенесли початок серійного виробництва літака МС-21, який розробляють із 2009 року. Попри багаторазові обіцянки, жодного серійного літака для авіакомпаній досі не випущено. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

За попередньою інформацією, запуск МС-21 у серійне виробництво планували ще у 2016 році. Згодом, строки переносили на 2019, 2020, 2022 та 2024 роки. Пізніше заявляли, що серійний випуск розпочнеться «швидше за все у 2025-му».

Наразі ситуація не змінилася: літаків для авіакомпаній немає і, ймовірно, не буде до кінця 2026 року.

Ситуація яскраво показує реальний стан усієї галузі. Те саме відбувається і з іншими «імпортозаміщеними» лайнерами – попри гучні заяви, цифри свідчать про провал.

«Замість обіцяних 127 літаків, які російський авіапром планував випустити за 2023–2025 роки, цивільні компанії отримали лише 13 бортів. А у 2026-му очікується поставка аж трьох літаків Іл-114, але і це не точно», – йдеться у джерелі.

Також у публікації підкреслено і те, що російська авіагалузь деградує на тлі санкцій і війни.

«Російська авіагалузь деградує через санкції та війну: компанії банкрутують, парк стрімко старіє, технічні інциденти стають нормою, а пасажирські перельоти – «грою на виживання». Все це наслідок політики кремля», – додали у джерелі.

Нагадаємо, перший запуск нової ракети-носія «Союз-5» в рамках російсько-казахського космічного проєкту «Байтерек» відкладено для проведення додаткових перевірок. Запуск планували здійснити до кінця 2025 року із ракетного з комплексу «Байтерек» на космодромі Байконур в Казахстані.

Втім раніше російські ЗМІ писали, що реалізація проєкту стикається з затримками через відсутність фінансування від потенційних замовників.