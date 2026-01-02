Головна Світ Соціум
InformNapalm: у новорічному зверненні з'явився несправжній Путін

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
InformNapalm: у новорічному зверненні з'явився несправжній Путін
Діпфейк у новорічному зверненні? InformNapalm запідозрив підміну Путіна
фото з відкритих джерел (російські ЗМІ)

InformNapalm побачив ознаки діпфейку у зверненні Путіна

Під час новорічного звернення до жителів країни-агресора Росії замість її президента Володимира Путіна показували його версію, створену штучним інтелектом (ШІ). Таку думку висловила міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm.

«Загалом ми досить глибоко аналізували новорічні відеозвернення Путіна у 2023–2025 роках і помітили цікаву тенденцію. [...] Офіційний Кремль активно використовує ШІ-технології для створення щорічних звернень», – йдеться в повідомленні.

У джерелі звернули увагу на одне й те саме тло за спиною Путіна в його новорічних зверненнях, «міняються тільки краватки в ШІ-аватарів».

Перед цим розвідувальна спільнота повідомляла, що спочатку росіянам у деяких регіонах РФ (де Новий рік зустріли раніше) показали відео, на якому Путін має чорну краватку, а пізніше з'явилася версія з Путіним із червоною краваткою, яка й стала основною й останньою.

Новорічне звернення Путіна
Новорічне звернення Путіна
фото: InformNapalm

Появу відео із чорною краваткою деякі російські провайдери пояснили «технічними проблемами», однак те саме бачили й підписники закритих російських мілітарних чатів і Z-пабліків, наголосили в InformNapalm.

Червона краватка у фінальній версії звернення Путіна
Червона краватка у фінальній версії звернення Путіна
фото: InformNapalm

«Уже зараз можна сказати, що в Путіна не тільки можуть бути двійники, у нього вже є ШІ-аватари для стандартних привітань і подій, щоб не відволікати престарілого терориста №1 на зйомки», – роблять висновок автори поста.

Нагадаємо, у новорічному зверненні, яке тривало близько трьох хвилин, російський диктатор Володимир Путін не сказав жодного слова про мир. Натомість він знову закликав росіян підтримувати війну проти України та «забезпечити перемогу».

У своїй промові Путін неодноразово згадував так звану «спеціальну військову операцію», закликаючи росіян «словом і ділом підтримати її учасників».

Теги: росія путін технології штучний інтелект диктатор

