Семирічна українка, яка втратила ногу через обстріл РФ, виграла турнір з гімнастики (відео)

У травні 2022 року дівчинка втратила ногу через ракетний удар Росії по Затоці Одеської області

Минулого року Олександра Паскаль пройшла реабілітацію в Австрії

7-річна українська спортсменка Олександра Паскаль перемогла на змаганнях з художньої гімнастики в Чорноморську.

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Дівчинка вперше після поранення вийшла на килим та виступала з протезом.

Відео виступу Олександри оприлюднила уповноважена Президента України з прав дитини Дар’я Герасимчук.

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У травні 2022 року Паскаль втратила ногу через ракетний удар Росії по Затоці Одеської області.

Внаслідок атаки РФ Олександра отримала відкритий перелом руки, травму голови, перелом 4 ребер, множинні осколкові поранення. Спортсменка 15 днів перебувала в медикаментозній комі. Лікарі не змогли врятувати ногу дівчинки.

Минулого року Паскаль пройшла реабілітацію в Австрії.