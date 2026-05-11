Канадський хокейний тренер, який працює в Росії, поскаржився на наліт дронів

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Канадець Гі Буше тренує російський хокейний клуб «Авангард»

Тренер Гі Буше: Ми застряємо в Ярославлі, чуємо, як неподалік літають дрони...

Головний тренер російського хокейного клубу «Авангард» канадець Гі Буше прокоментував наліт безпілотних літальних апаратів на Ярославль, де його команда грала з місцевим «Локомотивом» у серії матчів плейоф Континентальної хокейної ліги сезону 2025/2026. Про це інформує «Главком».

Переможцем протистояння, у підсумку, стали ярославці.

«Знову ж таки, поразка неприємна, болісна, плюс ми застряємо в Ярославлі, чуємо, як неподалік літають дрони. Звісно, ​​раніше ніколи у своєму житті такого не бачив. Якісь спалахи... Той ще досвід. Одна річ, коли це далеко відбувається, а тут ти бачиш це на власні очі», – передають слова Буше російські пропагандисти.

Нагадаємо, Сили оборони ліквідували російського окупанта 46-річного Георгія Камалова.

Камалов грав за команду «Ера» Владивосток з 2003 по 2011 рік. Завершивши ігрову кар'єру через травму та перейшов на тренерську роботу.

Свою тренерську діяльність він розпочав у системі «Ери». Останніми роками Камалов працював із футбольним клубом «Анрі». Зокрема, вивів цей клуб на рівень Кубка Росії.

Наразі російські пропагандистські ресурси не повідомляють про дату та деталі ліквідації окупанта.

«Він був по вуха у боргах. Через це підписав контракт. Розплатився, отримавши виплату. Але потім довелося піти повоювати. І загинути. У віці 46 років. Така ось хтонь. Поки хтось десь на розв'язку Ліги Чемпіонів чекає і Чемпіонату світу з футболу, футбольний тренер з російської глибинки пішов і вбився», – прокоментував смерть російський опозиційний журналіст Дмитро Низовцев.

Керівник «Макларена» запропонував реформу календаря Формули-1
Подрез зіграла вперше з сенсаційного фіналу в Руані і пробилася в основу турнірну в Парижі
Флік домовився про новий контракт із «Барселоною»
Змінився головний тренер жіночої збірної України з баскетболу
