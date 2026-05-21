Супутники зафіксували нове розширення бази запуску реактивних дронів РФ

На дронопорті «Цимбулова» зводять нові позиції для запуску БпЛА

Росія продовжує активно розширювати дронопорт «Цимбулова», який використовується для запуску реактивних ударних безпілотників типу «Герань». Про це повідомляє моніторинговий ресурс «Стратегічна авіація РФ», який оприлюднив нові супутникові знімки полігону, пише «Главком».

За даними спостерігачів, менш ніж за місяць після початку робіт на об’єкті російські військові будують ще 10 нових пускових установок для реактивних «Гераней-5».

фото: «Стратегічна авіація РФ»

Зокрема, поблизу вже наявних стартових позицій зводять чотири нові стоянки для пускових комплексів. Ще шість додаткових позицій готують у південній частині дронопорту.

Крім цього, на території об’єкта будують щонайменше вісім бетонних споруд, які можуть використовуватися для зберігання безпілотників та обладнання.

Як зазначають автори моніторингу, раніше на «Цимбуловій» уже фіксували пускові установки для реактивних БпЛА «Герань-3/4» та «Герань-5». Довжина однієї такої установки сягає близько 80 метрів – це приблизно утричі більше за стандартні пускові для звичайних ударних дронів.

Наразі полігон «Цимбулова» та район тимчасово окупованого Донецька залишаються єдиними відомими місцями запуску реактивних «Гераней». На попередніх супутникових знімках там також помічали безпілотники, розміщені просто неба, та автомобілі, які можуть використовуватися як мобільні платформи запуску.

Як повідомлялось, Росія розгортає інфраструктуру для запуску реактивних безпілотників поблизу українського кордону, що може свідчити про підготовку до нових типів атак.