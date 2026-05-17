«Болгари дуже люблять росіян». Кіркоров розповів, як готував переможницю Євробачення  

Філіп Кіркоров пояснив, чому не зміг відмовити Болгарії у допомозі

Російський співак Філіп Кіркоров, який підтримує війну РФ проти України, заявив, що він був причетний до підготовки Болгарії на Євробачення 2026, яка перемогла у гранд-фіналі. Про це він розповів у коментарі російській телеведучій Яні Чуриковій, пише «Главком».

Цьогоріч Болгарію представляла 27-річна співачка Dara із піснею Bangaranga. За словами Кіркорова, його команда допомагала розкручувати артистку напередодні Євробачення та готувати її номер.

Артист заявив, що він не міг відмовитися знову опинитися під прапором своєї «маленької батьківщини – Болгарії». Як розповів росіянин, до нього нібито звернулося болгарське телебачення з проханням підтримати їхню країну.

«Я не міг собі відмовити в такому задоволенні. І хоча моя поява на самому конкурсі, мабуть, викликала б нездоровий інтерес і на конкурсі, і в нашій країні, мене могли б неправильно зрозуміти. Хоча музика не має кордонів і не повинна мати стосунку до політики», – заявив путініст.

Як стверджує Кіркоров, його присутність на конкурсі була не обов'язкова, тож він зі своєю командою обрав співачку та почав готувати її до національного відбору. Врешті Dara пройшла відбір, а згодом і конкурс пісні на болгарському телебаченні.

Також Кіркоров поділився деталями підготовки та наголошував та на «тріумфальній» популярності болгарки у соціальних мережах. Врешті співак згадав про любов Болгарії до Росії.

«Хай там що, Болгарія наша 16 республіка була. Болгари дуже люблять росіян і сумують за Росією. Але, знову ж таки, музика не має кордонів. І для мене робота з Болгарією цього року – це питання честі, гідності та пам’яті про мого батька, який був пов’язаний із Болгарією. Я просто мусив це зробити», – видав пропагандист.

До слова, з початку повномасштабного вторгнення Філіп Кіркоров обрав сторону країни-агресорки та підтримав війну РФ проти України. Також співак неодноразово брав участь у заходах на окупованих територіях України. На цих заходах співак сприяв легітимізації окупації та поширював російську пропаганду. Тож 2025 році СБУ повідомила про підозру Філіпу Кіркорову за порушенні порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію.

Нагадаємо, у Відні відбувся 70-й пісенний конкурс «Євробачення» – переможцем цього року стала Болгарія. Країну представила виконавиця Dara з піснею Bangaranga. За підсумками голосування журі Болгарія зібрала 204 бали, що стало абсолютним результатом першої частини змагань: жодна інша країна не подолала позначку в 200 балів. Глядачі по всій Європі додали болгарській співачці ще 312 балів, що вивело Dara на вершину підсумкового заліку.

Також повідомлялося, болгарська співачка Dara поділилася емоціями на пресконференції після свого тріумфу на Євробаченні з піснею Bangaranga. На пресконференції для переможця, яка стартувала о третій годині ночі за київським часом, новоспечена переможниця не стримувала емоцій, зазначивши, що вона гадки не має, що робить, але це просто прекрасно. Dara щиро подякувала усім, хто відчув приховану силу її конкурсної композиції, назвавши цю енергію проявом Всесвіту, а музику – єдиною універсальною мовою, яка здатна об'єднати абсолютно різних людей.