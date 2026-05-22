Оточення Путіна заговорило про безвихідь у війні – Bloomberg

Російська політична та військова еліта розгублена через відсутність чіткого сценарію виходу з війни

У Кремлі стрімко зростає розгубленість серед вищої політичної та військової еліти Російської Федерації. Деякі високопосадовці країни-агресорки вже відкрито визнають, що війна проти України зайшла у глухий кут, а чіткого і зрозумілого сценарію її завершення у Москви наразі немає. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інформаційне агентство Bloomberg.

За даними видання, західні союзники та Україна дедалі впевненіші, що наступальний потенціал Росії остаточно вичерпується. Збройним силам України вдалося повністю стабілізувати лінію фронту та зупинити чергову хвилю наступу окупаційних військ.

Ключовим фактором, що суттєво змінив хід бойових дій на користь України, стали безпілотні технології:

Компенсація дефіциту: Масове та ефективне застосування дронів допомагає українській армії компенсувати брак особового складу та завдавати ворогу рекордних втрат.

Регулярні атаки українських безпілотників по тилових об'єктах і безпосередньо по Москві перенесли війну на територію самого агресора.

Європейські дипломати описують поточні настрої в російській столиці як «похмурі». Поряд із падінням ключових економічних показників та посиленням обмежень в інтернеті це призводить до глибокої військової втоми серед пересічних росіян і підживлює внутрішню критику на адресу Володимира Путіна.

За даними джерел Bloomberg, російський диктатор прагне завершити війну до кінця поточного року. Проте зробити це він хоче виключно на власних умовах, які зможе продемонструвати внутрішньому споживачу як «перемогу».

«Путін хоче завершити війну до кінця цього року, але лише на тих умовах, які він вважає переможними, включаючи повний контроль над східноукраїнським регіоном Донбасу, який його війська не змогли захопити понад десять років, за словами одного з джерел, водночас прагнучи ширшої угоди про безпеку з Європою, яка б фактично визнавала територіальні здобутки Москви», – пише видання.

«Главком» писав, що повномасштабне вторгнення в Україну, яке, на думку Путіна, мало повернути Росії статус наддержави, на п’ятий рік війни перетворилося на катастрофічну проблему. За західними оцінками, армія РФ щомісяця втрачає близько 35 тис. солдатів убитими та пораненими. Російські опозиційні журналісти оцінюють кількість лише загиблих окупантів у 352 тис. осіб (із них поіменно верифіковано близько 217 800). Хоча Кремлю досі вдається компенсувати ці втрати новими рекрутами через високі виплати, російська армія від початку року повністю припинила нарощувати свою загальну чисельність.

Нагадаємо, російська армія вже п’ятий місяць поспіль втрачає більше особового складу, ніж здатна мобілізувати. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вважає, що суттєву роль у цьому відіграють українські підрозділи безпілотних систем. Росія продовжує зазнавати значних втрат у війні проти України. Від початку 2026 року загальні втрати армії РФ вже перевищили 141,5 тис. осіб, з яких понад 83 тис. є безповоротними.

До слова, Збройні Сили України в умовах обмежених ресурсів намагаються перейти від «війни на виснаження» до асиметричної стратегії для ефективного протистояння значно чисельнішому противнику.