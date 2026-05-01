Два кардинально різні матчі. Результати перших ігор півфіналу Ліги Європи

Португальський клуб може вийти до свого першого фіналу єврокубків за 15 років

Англійське дербі, попри великі очікування, не особливо потішило вболівальників яскравістю

Іншими важливими поєдинками, які відбувалися в останній день квітня, були матчі півфіналів у Лізі Європи. Про це повідомляє «Главком».

«Брага» – «Фрайбург»

Матч розпочався жваво й без зайвих розвідок. «Брага» швидко скористалася хаосом у штрафному майданчику суперника й відкрила рахунок уже на 8-й хвилині, коли Тікназ холоднокровно завершив атаку після передачі Віктора Гомеса. Проте «Фрайбург» не знітився й зовсім скоро відповів під час моменту, де Гріфо опинився сам перед воротами після точної передачі та без шансів для голкіпера зрівняв рахунок. Гра вирівнялася, але нерв напруги відчувався в кожному єдиноборстві, що підтверджували й жовті картки. Також наприкінці першої половини господарі отримали чудову нагоду знову вийти вперед, однак Саласар не реалізував пенальті, програвши дуель воротарю.

Другий тайм проходив у більш обережному ключі, хоча боротьби менше не стало. Обидва тренери активно освіжали гру замінами, намагаючись знайти вирішальний хід. Здавалося, що матч так і завершиться внічию, але розв’язка настала вже в компенсований час. Доржелес, який з’явився на полі ще в першому таймі, опинився в потрібному місці після відскоку й точно пробив у кут, принісши «Бразі» перемогу 2:1.

«Ноттінгем» – «Астон Вілла»

На відміну від іншого матчу, англійське дербі почалося обережно. Щоправда, «Ноттінгем» виглядав дещо гостріше в окремих епізодах, і найкращий шанс у першому таймі мав Ігор Жезус, який пробивав з близької відстані, однак Емільяно Мартінес продемонстрував чудову реакцію та врятував «Астон Віллу». Гості відповідали позиційними атаками, але до реальної загрози воротам справа майже не доходила.

Після перерви гра пожвавилася, і «Астон Вілла» стала частіше турбувати оборону суперника. Воткінс мав хорошу можливість відкрити рахунок, проте знову на висоті був голкіпер. Вирішальний момент настав у середині другого тайму, коли після перегляду VAR арбітр усе ж призначив пенальті у ворота гостей за гру рукою. Кріс Вуд підійшов до позначки та холоднокровно виконав удар, відправивши м’яч у дев’ятку.

Після пропущеного м’яча «Астон Вілла» спробувала додати, а тренерський штаб освіжив склад одразу кількома замінами, але це не принесло бажаного ефекту. У підсумку мінімальна перевага Ноттінгему збереглася до фінального свистка, але попереду очікується цікавий матч на виїзді.

Він, як і поєдинок «Фрайбурга» з «Брагою», пройде 7 травня.

Ліга Європи. Півфінал. Перші матчі

«Брага» – «Фрайбург» 2:1 (0:1)

Голи: Тікназ (8), Доржелес (90+2) – Гріфо (16)

«Ноттінгем» – «Астон Вілла» 1:0 (0:0)

Голи: Вуд (71)

