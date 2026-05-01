Два кардинально різні матчі. Результати перших ігор півфіналу Ліги Європи

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Португальський клуб може вийти до свого першого фіналу єврокубків за 15 років
фото: ФК «Брага»

Англійське дербі, попри великі очікування, не особливо потішило вболівальників яскравістю

Іншими важливими поєдинками, які відбувалися в останній день квітня, були матчі півфіналів у Лізі Європи. Про це повідомляє «Главком».

«Брага» – «Фрайбург»

Матч розпочався жваво й без зайвих розвідок. «Брага» швидко скористалася хаосом у штрафному майданчику суперника й відкрила рахунок уже на 8-й хвилині, коли Тікназ холоднокровно завершив атаку після передачі Віктора Гомеса. Проте «Фрайбург» не знітився й зовсім скоро відповів під час моменту, де Гріфо опинився сам перед воротами після точної передачі та без шансів для голкіпера зрівняв рахунок. Гра вирівнялася, але нерв напруги відчувався в кожному єдиноборстві, що підтверджували й жовті картки. Також наприкінці першої половини господарі отримали чудову нагоду знову вийти вперед, однак Саласар не реалізував пенальті, програвши дуель воротарю. 

Другий тайм проходив у більш обережному ключі, хоча боротьби менше не стало. Обидва тренери активно освіжали гру замінами, намагаючись знайти вирішальний хід. Здавалося, що матч так і завершиться внічию, але розв’язка настала вже в компенсований час. Доржелес, який з’явився на полі ще в першому таймі, опинився в потрібному місці після відскоку й точно пробив у кут, принісши «Бразі» перемогу 2:1. 

«Ноттінгем» – «Астон Вілла»

На відміну від іншого матчу, англійське дербі почалося обережно. Щоправда, «Ноттінгем» виглядав дещо гостріше в окремих епізодах, і найкращий шанс у першому таймі мав Ігор Жезус, який пробивав з близької відстані, однак Емільяно Мартінес продемонстрував чудову реакцію та врятував «Астон Віллу». Гості відповідали позиційними атаками, але до реальної загрози воротам справа майже не доходила.

Після перерви гра пожвавилася, і «Астон Вілла» стала частіше турбувати оборону суперника. Воткінс мав хорошу можливість відкрити рахунок, проте знову на висоті був голкіпер. Вирішальний момент настав у середині другого тайму, коли після перегляду VAR арбітр усе ж призначив пенальті у ворота гостей за гру рукою. Кріс Вуд підійшов до позначки та холоднокровно виконав удар, відправивши м’яч у дев’ятку.

Після пропущеного м’яча «Астон Вілла» спробувала додати, а тренерський штаб освіжив склад одразу кількома замінами, але це не принесло бажаного ефекту. У підсумку мінімальна перевага Ноттінгему збереглася до фінального свистка, але попереду очікується цікавий матч на виїзді.

Він, як і поєдинок «Фрайбурга» з «Брагою», пройде 7 травня. 

Ліга Європи. Півфінал. Перші матчі 

«Брага» – «Фрайбург» 2:1 (0:1)

  • Голи: Тікназ (8), Доржелес (90+2) – Гріфо (16)

«Ноттінгем» – «Астон Вілла» 1:0 (0:0)

  • Голи: Вуд (71)

