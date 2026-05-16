Розвідка: рекордний урожай зерна обернувся збитками для аграріїв Росії

Вікторія Літвінова
Вікторія Літвінова
Фото ілюстративне
Міністерство сільського господарства Росії обіцяє черговий рекордний урожай, однак для самих виробників це виявляється найгіршою новиною за останні роки: прибутковість падає, склади переповнені, а ціни на пшеницю знижуються. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України

За даними СЗРУ, тонна російської пшениці зараз коштує близько 240 доларів – на десять доларів менше, ніж рік тому. Для ринку з мізерною маржею це відчутний удар. Одночасно зростають витрати:

  • добрива;
  • паливо;
  • логістика;
  • обслуговування техніки.

Виробники затиснуті між собівартістю, що зростає, і ціною продажу, що падає.

Внутрішні запаси зерна підібралися до 25 млн тонн – прямий наслідок попередніх «рекордних» сезонів і слабкого експорту. Світовий ринок перенасичений, а Єгипет і Туреччина – традиційні покупці – скорочують закупівлі. Додатково б'є по конкурентоспроможності зміцнення рубля: у валютному еквіваленті російське зерно стає ще менш вигідним для покупців. 

Москва розширює квоти, але проблем не вирішує

Реагуючи на ситуацію, Москва вдається до регуляторних важелів. Квота на експорт зерна у 2026 році спочатку становила 20 млн тонн, однак у квітні її збільшили ще на п'ять мільйонів. Паралельно діє система змінних мит: вони автоматично зростають разом зі світовими цінами, тобто в момент, коли експортери могли б заробити більше, держава вилучає різницю собі.

Додатково виникли проблеми з посівною. Частина центральних, поволзьких і південних регіонів відстає від графіків через погодні аномалії. Якщо надолужити відставання не вдасться, фінальні цифри збору розійдуться з тим, що обіцяє міністерство сільського господарства РФ.

Кремль і далі використовує тему врожаю як елемент пропаганди та доказ «продовольчої самодостатності». Однак для аграріїв важливіше інше: за скільки куплять зерно, скільки коштує його виростити і чи взагалі вдасться продати за кордон. Більший валовий збір у нинішніх умовах не означає більших доходів – він означає жорсткішу конкуренцію між експортерами та глибшу залежність від державних квот.

Нагадаємо, минулого місяця СЗРУ повідомляла, що економіка Росії охоплена системною кризою: рецесія поглиблюється під тиском зростання податків, санкцій, логістичних та кадрових витрат. Лише в першому кварталі 2026 року шість відсотків підприємств припинили діяльність, а митні надходження впали до найнижчого рівня від початку повномасштабної агресії проти України.

До слова, кілька днів тому стало відомо, що Росія втричі знизила власний прогноз зростання ВВП на 2026 рік – з 1,3% до 0,4%.

