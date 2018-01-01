МОК не допустив до Олімпіади в Пхьончхані 111 російських спортсменів

МОК вимагає від російських олімпійців подальшого тестування перед Олімпіадою

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) істотно скоротив попередній список російських спортсменів, які претендують на поїздку на Олімпійські ігри в Пхьончхані. Комісія МОК під керівництвом Валері Фурнерон скоротила групу російських претендентів на участь в Олімпіаді-2018 з 500 до 389 осіб, повідомляє офіційний сайт МОК. Комісія зазначає, що в



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Фото: ABC Radio

МОК вимагає від російських олімпійців подальшого тестування перед Олімпіадою

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) істотно скоротив попередній список російських спортсменів, які претендують на поїздку на Олімпійські ігри в Пхьончхані.

Комісія МОК під керівництвом Валері Фурнерон скоротила групу російських претендентів на участь в Олімпіаді-2018 з 500 до 389 осіб, повідомляє офіційний сайт МОК.

Комісія зазначає, що в списку спортсменів, які зберігали шанси виступити в Пхьончхані, більше 80% не брали участь у скандальній Олімпіаді 2014 року в Сочі.

МОК вимагає від російських олімпійців подальшого тестування перед Олімпіадою і повторного огляду допінг-проб. Тільки при виконанні цих вимог МОК може запросити російських спортсменів на Олімпіаду.

«Група серйозно поставилася до свого завдання. Всі наші рішення були прийняті консенсусом для кожного окремого спортсмена, всі справи яких були розглянуті анонімно. Скласти цей список було непросто, але ми хочемо бути абсолютно впевнені в тому, що для участі в Олімпійських іграх в Пхьончхані будуть запрошені тільки чисті спортсмени з Росії. Ми уважно вивчили всі докази, надані Маклареном і Шмідом, дисциплінарною комісією Дениса Освальда і різними відділами WADA», - заявила Фурнерон.

МОК поки не готовий назвати точну кількість російських спортсменів, які будуть допущені до виступу на Олімпіаді в Пхьончхані. Остаточні списки будуть опубліковані не раніше 27 січня.

Через гучний допінговий скандал російські спортсмени на Олімпіаді в Пхьончхані виступлять без національної символіки і під нейтральним прапором.

Джерело: sportarena.com