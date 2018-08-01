Тьєррі Анрі може стати головним тренером Мохаммеда Салаха



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Тьєррі Анрі. Фото взяте з talksport.com

Відомого француза сватають на посаду наставника збірної Єгипту

Колишній форвард «Арсеналу» Тьєррі Анрі, який під час чемпіонату світу у Росії був помічником головного тренера збірної Бельгії Роберто Мартінеса, може очолити збірну Єгипту.

Про це повідомляє Talk Sport з посиланням на єгипетське видання King Fut.

За даними джерела, Анрі вже зустрівся з керівництвом Федерації футболу Єгипту.

Сторони домовилися про фінансові аспекти співпраці.

Тепер сам Анрі повинен вирішити, чи хоче він очолити збірну.

Керівництво Федерації футболу Єгипту планує представити проект розвитку збірної, після чого Анрі прийме остаточне рішення.

Раніше повідомлялося, що Анрі є головним претендентом на посаду головного тренера «Астон Вілли», але керівництво клубу висловило підтримку нинішньому наставникові Стіву Брюсу.

Збірну Єгипту на чемпіонаті світу-2018 очолював Ектор Купер. Єгиптяни на турнірі виступили невдало, зазнавши трьох поразок.

Джерело: championat.com