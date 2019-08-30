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    Тобідо, Дембеле і Ракітіч відмовилися стати частиною угоди щодо Неймара

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    Неймар - Тобідо, Дембеле і Ракітіч відмовилися стати частиною угоди щодо Неймара
    Неймар

    Контракт форварда з французьким клубом дійсний до 30 червня 2022 року. Неймар вже виступав у складі каталонської команди з 2013 по 2017 рік

    Французький захисник «Барселони» Жан-Клер Тобідо відхилив пропозицію «Парі Сен-Жермен» - клуби розраховували включити гравця в угоду щодо форварда Неймара. Не погодилися на переїзд в Париж і інші два футболісти «Барселони» - Усман Дембеле і Іван Ракітіч. Про це повідомляє El Mundo Deportivo.

    Зокрема зазначається, що разом з Дембеле, Ракітічем і Тобідо в обмін на Неймара каталонський клуб пропонував € 130 млн. Незважаючи на проблеми, в «Барселоні» розраховують офіційно завершити угоду до кінця поточного тижня.

    Раніше стало відомо, що Неймар виявив бажання покинути «ПСЖ», а спортивний директор каталонського клубу Хав'єр Бордас визнав, що прогрес в обговоренні можливого повернення бразильця все ж таки був досягнутий. У сезоні-2018/19 бразильський нападник взяв участь в 28 матчах у всіх турнірах на клубному рівні, в яких став автором 23 забитих м'ячів, а також 13 результативних передач.

    Контракт форварда з французьким клубом дійсний до 30 червня 2022 року. Неймар вже виступав у складі каталонської команди з 2013 по 2017 рік.

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