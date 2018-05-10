  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Томас Грімм відвідає домашні матчі всіх команд української Прем’єр-ліги

    Президент УПЛ поділився планами на майбутнє
    Президент Прем'єр-ліги Томас Грімм розповів про його присутність на матчах УПЛ, а також про проблеми в українському футболі. Про це Грімм розповів в інтерв'ю FootballHub. «Мені не обов'язково бути присутнім на всіх матчах УПЛ, але я обіцяю, що в наступному сезоні побуваю хоча б на одному домашньому матчі кожної з команд. Мені потрібно
    • Сьогодні, 10:11
    • Розсилка
    Томас Грімм. Фото: ФФУ
    Томас Грімм. Фото: ФФУ

    Президент УПЛ поділився планами на майбутнє

    Президент Прем'єр-ліги Томас Грімм розповів про його присутність на матчах УПЛ, а також про проблеми в українському футболі.

    Про це Грімм розповів в інтерв'ю FootballHub.

    «Мені не обов'язково бути присутнім на всіх матчах УПЛ, але я обіцяю, що в наступному сезоні побуваю хоча б на одному домашньому матчі кожної з команд. Мені потрібно оцінити інфраструктуру і взагалі реалії українського футболу», - сказав він.

    «Я не сказав би, що я просто-таки незадоволений українським суддівством, але у мене були розмови з ФФУ щодо проведення аудиту та перевірки суддівського корпусу. Массімо Бузакка? Не факт, що він сам приїде в Україну працювати, але представники його компанії допоможуть нам провести ці перевірки», - заявив Томас Грімм.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФФУ Прем'єр Ліга президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ