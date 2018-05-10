Томас Грімм відвідає домашні матчі всіх команд української Прем’єр-ліги
- Сьогодні, 10:11
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Президент УПЛ поділився планами на майбутнє
Президент Прем'єр-ліги Томас Грімм розповів про його присутність на матчах УПЛ, а також про проблеми в українському футболі.
Про це Грімм розповів в інтерв'ю FootballHub.
«Мені не обов'язково бути присутнім на всіх матчах УПЛ, але я обіцяю, що в наступному сезоні побуваю хоча б на одному домашньому матчі кожної з команд. Мені потрібно оцінити інфраструктуру і взагалі реалії українського футболу», - сказав він.
«Я не сказав би, що я просто-таки незадоволений українським суддівством, але у мене були розмови з ФФУ щодо проведення аудиту та перевірки суддівського корпусу. Массімо Бузакка? Не факт, що він сам приїде в Україну працювати, але представники його компанії допоможуть нам провести ці перевірки», - заявив Томас Грімм.