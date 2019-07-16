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    Тоні Белью: не бачу можливих переможців Усика

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    Усик - Белью - Тоні Белью: не бачу можливих переможців Усика
    Усик - Белью
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    Британський боксер впевнений у перспективах українця в надважкій вазі

    Колишній чемпіон світу Тоні Белью (30-3-1, 20 КО) впевнений в майбутньому успіху українця Олександра Усика (16-0, 12 КО) в надважкій вазі.

    «Він особливий. Найкращий серед тих, з ким я бився. Найбільше мене надломило те, що я був попереду сім раунді, а потім він мене переміг. Він просто не втомлюється, це боксер елітного рівня. Не бачу нікого, хто міг би перемогти його. Єдина проблема – його габарити. Можливо, дехто буде надто великим для нього. Та думаю, він пошиє в дурні Уайлдера чи Руїса. Але Ортіс чи Джошуа можуть дати йому бій», - повідомив Белью в ефірі iFL TV.

    Олександ Усик готується до дебютного поєдинку в надважкій ваговій категорії, який планується на вересень.

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