На трансферному ринку у 2018-му році очікується чимало цікавих переходів

Видання Marca виділяє ТОП-10 потенційних угод, які матимуть найбільший резонанс. Антуан Грізманн 26-річний нападник «Атлетіко» вже провів попередні перемовини з «Барселоною». Про це навіть необережно зізнався один з директорів каталонського клубу Гільєрмо Амор, що може коштувати «блаугранас» покарання з боку



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Коутінью та Грізманн

На трансферному ринку у 2018-му році очікується чимало цікавих переходів

Видання Marca виділяє ТОП-10 потенційних угод, які матимуть найбільший резонанс.

Антуан Грізманн

26-річний нападник «Атлетіко» вже провів попередні перемовини з «Барселоною». Про це навіть необережно зізнався один з директорів каталонського клубу Гільєрмо Амор, що може коштувати «блаугранас» покарання з боку ФІФА. «Атлетіко», ображений, що «Барса» контактувала з Грізманном за спиною мадридців, вже подав на каталонців офіційну скаргу. Однак існує дуже низька ймовірність, що ФІФА накладе якісь санкції на команду Вальверде, а ось переїзд Грізманна на «Камп Ноу» за 100 млн євро багато хто вважає справою вирішеною.

Алексіс Санчес

У чилійського лідера «Арсенала» завершується контракт в червні 2018 року і, схоже, він не збирається залишатися на «Емірейтс». Відтак, перед лондонським клубом постала дилема: продати Санчеса у зимове трансферне вікно та виручити за нього 30-35 млн євро, або ж залишити до літа та відпустити безкоштовно. Наразі головним претендентом на Алексіса залишається «Манчестер Сіті», який готовий підписати гравця вже взимку.

Філіппе Коутінью

25-річний бразилець міг перебратися в «Барселону» ще влітку, однак тоді «Ліверпуль» відхилив усі пропозиції каталонського гранда щодо трансферу. Та «блаугранас», які мають повну підтримку з боку гравця, сподіваються оформити перехід Коутінью вже у 2018 році. Очікується, що угода потягне на 140-150 млн євро. А поки клуби намагаються домовитися між собою, Філіппе вже нібито розпочав пошуки житла в столиці Каталонії.

Пауло Дибала

Аргентинська зірка «Ювентуса» є одним з головних хедлайнерів практичного кожного трансферного вікна, однак у 2018 році Дибала таки може покинути «Ювентус». Нещодавно з'ясувалося, що брат гравця вів переговори з трьома європейськими грандами. Це настільки розлютило босів «Юве», що одного з лідерів команди навіть посадили на лаву запасних. Якщо раніше «Стара Синьйора» відкидала будь-які пропозиції щодо трансферу Дибали, то зараз на Пауло повісили «цінник» у 160 млн євро. «Барселона», «Реал», ПСЖ та «МЮ» пильно стежать за розвитком ситуації.

П'єр-Емерік Обамеянг

Габонський снайпер «Боруссії» Дортмунд не раз заявляв, що хоче спробувати свої сили у топ-клубі. І навіть попри те, що Обамеянг продовжив контракт з німецьким клубом, його трансфер у 2018 році виглядає досить реальним. Цього не виключає і спортивний директор «джмелів» Ханс-Йоахим Ватцке: «Звісно, що одного дня Обамеянг покине «Боруссію». Він не завершить тут свою кар'єру». Габонець, зокрема, може замінити в «Атлетіко» Грізманна, про що сам зізнався.

Месут Озіл

Німецький плеймейкер «Арсенала», як і Алексіс Санчес, в червні 2018 року стане вільним агентом. Однак Озіл може покинути лондонський клуб вже в січні. На мегадосвідченого чемпіона світу серйозно претендують «Манчестер Юнайтед» та «Барселона». В столиці Каталонії німець розглядається як дешевша альтернатива Філіппе Коутінью. Перавага Озіла над бразильцем полягає у тому, що він може допомогти «Барсі» у плей-офф Ліги чемпіонів.

Харрі Кейн

Головна зірка «Тоттенгема» переживає неймовірно успішний етап у свої кар'єрі, ставши найбільш результативним гравцем у 2017 році та перевершивши самого Мессі. Відтак, за 24-річним голеадором вже зараз вишикувалась черга із топ-клубів. Наразі Кейн публічно не заявляв про бажання змінити команду, однак 35-те місце по зарплаті в АПЛ та зацікавленість з боку «Реала» можуть кардинально змінити позицію англійця. Принаймні фанати мадридського гранда вже продемонстрували свою любов до ураганного Харрі, він для них – пріоритетний трансфер.

Мауро Ікарді

Капітан «Інтера» своїми голами стабільно демонструє, що заслуговує на місце у атаці будь-якого гранда Європи. Мауро не втомлюється заявляти, що перед можливим відходом з міланського клубу хоче виграти якийсь значимий трофей, однак це йому може завадити зробити наполегливість з боку «Реала». Королівський клуб терміново шукає заміну Каріму Бензема та вважає, що на цю роль повністю підходить зірковий аргентинець. Ціна питання – близько 100 млн євро.

Гонсалу Гедеш

Португальський атакувальний хавбек проводить блискучий дебютний сезон у «Валенсії», де став справжнім вожаком, одним з тих гравців, які можуть повернути «кажанів» у Лігу чемпіонів. 21-річний Гедеш виступає за «Валенсію» на правах оренди з ПСЖ і іспанський клуб робить усе можливе, щоб викупити права на португальця за 30 млн євро. Втім, вже зараз поборотись за надзвичайно перспективного виконавця готові англійські гранди, серед який фігурують «Манчестер Юнайтед» та «Челсі».

Кепа Аррісабалага

23-річний голкіпер «Атлетіка» з Більбао вважається одним з найперспективніших гравців світу на своїй позиції. Впевнена гра Кепи у сезоні 2017/18 привернула увагу мадридського «Реала» і його перехід у мадридський клуб називають довершеною справою. «Вершкові» вже приготували 20 мільйонів євро на трансфер талановитого футболіста, який повинен скласти конкуренцію Кейлору Навасу вже взимку.

Джерело: Футбол 24