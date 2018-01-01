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    Топ-10 вдалих моментів жіночої збірної України у 2017 році (відео)

    До Вашої уваги відео підбірки кращих моментів за участі українських баскетболісток
    Жіноча збірна України з баскетболу протягом 2017 року зіграла низку яскравих матчів. Команда була серед претенденток на медалі чемпіонату Європи, але у плей-офф не зуміли пройти словацький бар’єр, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України. Українки успішно стартували у кваліфікації до чемпіонату Європи 2019 року, де у двох
    • Сьогодні, 07:43
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    Жіноча збірна України з баскетболу. Фото ФБУ
    Жіноча збірна України з баскетболу. Фото ФБУ

    До Вашої уваги відео підбірки кращих моментів за участі українських баскетболісток

    Жіноча збірна України з баскетболу протягом 2017 року зіграла низку яскравих матчів.

    Команда була серед претенденток на медалі чемпіонату Європи, але у плей-офф не зуміли пройти словацький бар’єр, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.

    Українки успішно стартували у кваліфікації до чемпіонату Європи 2019 року, де у двох стартових матчах переконливо обіграли Нідерланди та Болгарію.

    Наразі команда очікує на лютневі домашні матчі проти чемпіонок Європи – Іспанії (10 лютого) та збірної Нідерландів (14 лютого).  

    Серія офіційних матчів жіночої збірної України запам’яталася низкою ефектних епізодів.

    Прес-служба ФБУ зібрала топ-10 з них, куди зокрема увійшов потужний блок від Ягупової й ефектна атака Удоденко.

    До Вашої уваги відео цієї підбірки:

    Збірна України баскетбол
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