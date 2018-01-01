Топ-10 вдалих моментів жіночої збірної України у 2017 році (відео)

До Вашої уваги відео підбірки кращих моментів за участі українських баскетболісток

Жіноча збірна України з баскетболу протягом 2017 року зіграла низку яскравих матчів. Команда була серед претенденток на медалі чемпіонату Європи, але у плей-офф не зуміли пройти словацький бар’єр, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України. Українки успішно стартували у кваліфікації до чемпіонату Європи 2019 року, де у двох



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Жіноча збірна України з баскетболу. Фото ФБУ

До Вашої уваги відео підбірки кращих моментів за участі українських баскетболісток

Жіноча збірна України з баскетболу протягом 2017 року зіграла низку яскравих матчів.

Команда була серед претенденток на медалі чемпіонату Європи, але у плей-офф не зуміли пройти словацький бар’єр, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.

Українки успішно стартували у кваліфікації до чемпіонату Європи 2019 року, де у двох стартових матчах переконливо обіграли Нідерланди та Болгарію.

Наразі команда очікує на лютневі домашні матчі проти чемпіонок Європи – Іспанії (10 лютого) та збірної Нідерландів (14 лютого).

Серія офіційних матчів жіночої збірної України запам’яталася низкою ефектних епізодів.

Прес-служба ФБУ зібрала топ-10 з них, куди зокрема увійшов потужний блок від Ягупової й ефектна атака Удоденко.

До Вашої уваги відео цієї підбірки: