Топ-10 вдалих моментів жіночої збірної України у 2017 році (відео)
- Сьогодні, 07:43
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До Вашої уваги відео підбірки кращих моментів за участі українських баскетболісток
Жіноча збірна України з баскетболу протягом 2017 року зіграла низку яскравих матчів.
Команда була серед претенденток на медалі чемпіонату Європи, але у плей-офф не зуміли пройти словацький бар’єр, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.
Українки успішно стартували у кваліфікації до чемпіонату Європи 2019 року, де у двох стартових матчах переконливо обіграли Нідерланди та Болгарію.
Наразі команда очікує на лютневі домашні матчі проти чемпіонок Європи – Іспанії (10 лютого) та збірної Нідерландів (14 лютого).
Серія офіційних матчів жіночої збірної України запам’яталася низкою ефектних епізодів.
Прес-служба ФБУ зібрала топ-10 з них, куди зокрема увійшов потужний блок від Ягупової й ефектна атака Удоденко.
До Вашої уваги відео цієї підбірки: