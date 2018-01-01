Топ-5 найбажаніших боїв у 2018 році
- Сьогодні, 21:24
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Василь Ломаченко. Фото: Getty Images
У список потрапив бій українського чемпіона WBOЖурналісти Boxing Scene склали список найбажаніших поєдинків у 2018 році. При цьому редакція вибрала протистояння, які малоймовірні з тієї чи іншої причини.
У цей список потрапив і бій українського чемпіона WBO у другій напівлегкій вазі Василя Ломаченка з екс-чемпіоном IBF Джервонтой Девісом.
Топ-5 найбажаніших боїв у 2018 році:
1. Ентоні Джошуа - Деонтей Уайлдер;
2. Еррол Спенс - Кіт Турман;
3. Теренс Кроуфорд - Майкі Гарсія;
4. Джервонта Девіс - Василь Ломаченко;
5. Наоя Іноуе - Срісакет Сор Рунгвісаі;
Зазначимо, що бій Ломаченко - Девіс навряд чи відбудеться через небажання Флойда Мейвезера виставляти свого боксера на поєдинок з українцем.
Раніше повідомлялося, що бої Ломаченка і Усика потрапили в список найбажаніших у 2018 році за версією видання Boxing News.
Джерело: isport.ua