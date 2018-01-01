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    Топ-5 найбажаніших боїв у 2018 році

    У список потрапив бій українського чемпіона WBO
    Журналісти Boxing Scene склали список найбажаніших поєдинків у 2018 році. При цьому редакція вибрала протистояння, які малоймовірні з тієї чи іншої причини. У цей список потрапив і бій українського чемпіона WBO у другій напівлегкій вазі Василя Ломаченка з екс-чемпіоном IBF Джервонтой Девісом. Топ-5 найбажаніших боїв у 2018 році: 1. Ентоні Джошуа
    • Сьогодні, 21:24
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    Василь Ломаченко. Фото: Getty Images
    Василь Ломаченко. Фото: Getty Images

    У список потрапив бій українського чемпіона WBO

    Журналісти Boxing Scene склали список найбажаніших поєдинків у 2018 році. При цьому редакція вибрала протистояння, які малоймовірні з тієї чи іншої причини.

    У цей список потрапив і бій українського чемпіона WBO у другій напівлегкій вазі Василя Ломаченка з екс-чемпіоном IBF Джервонтой Девісом.

    Топ-5 найбажаніших боїв у 2018 році:

    1. Ентоні Джошуа - Деонтей Уайлдер;

    2. Еррол Спенс - Кіт Турман;

    3. Теренс Кроуфорд - Майкі Гарсія;

    4. Джервонта Девіс - Василь Ломаченко;

    5. Наоя Іноуе - Срісакет Сор Рунгвісаі;

    Зазначимо, що бій Ломаченко - Девіс навряд чи відбудеться через небажання Флойда Мейвезера виставляти свого боксера на поєдинок з українцем.

    Раніше повідомлялося, що бої Ломаченка і Усика потрапили в список найбажаніших у 2018 році за версією видання Boxing News.

    Джерело: isport.ua

    бокс Василь Ломаченко IBF
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