Топ-гравець «Динамо» пройде медогляд у новому клубі 3 січня
- Сьогодні, 08:45
-
Розсилка
Домагой Віда. Фото: Getty Images
Домагой прибуде у свій новий клуб вже у вівторок, 2 січня
Захисник збірної Хорватії Домагой Віда остаточно покидає київське «Динамо».
Віда фактично перейшов у турецький клуб вже 1 січня на правах вільного агента, хоча офіційні сайти «Динамо» і «Бешикташа» поки мовчать щодо цього.
Домагой прибуде у свій новий клуб вже у вівторок, 2 січня. Медогляд центрбека збірної Хорватії, а також церемонія підписання контракту з «Бешикташем» заплановані на 3 січня, інформує Besiktas Haberleri.
«Віда, без сумнівів, буде одним із найкращих гравців у чемпіонаті Туреччини», – прокоментував трансфер звільнений з «Галатасарая» хорватський наставник Ігор Тудор.
Джерело: Футбол 24