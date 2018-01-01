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    Топ-гравець «Динамо» пройде медогляд у новому клубі 3 січня

    Домагой прибуде у свій новий клуб вже у вівторок, 2 січня
    Захисник збірної Хорватії Домагой Віда остаточно покидає київське «Динамо». Віда фактично перейшов у турецький клуб вже 1 січня на правах вільного агента, хоча офіційні сайти «Динамо» і «Бешикташа» поки мовчать щодо цього. Домагой прибуде у свій новий клуб вже у вівторок, 2 січня. Медогляд центрбека збірної
    • Сьогодні, 08:45
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    Домагой Віда. Фото: Getty Images
    Домагой Віда. Фото: Getty Images

    Домагой прибуде у свій новий клуб вже у вівторок, 2 січня

    Захисник збірної Хорватії Домагой Віда остаточно покидає київське «Динамо».

    Віда фактично перейшов у турецький клуб вже 1 січня на правах вільного агента, хоча офіційні сайти «Динамо» і «Бешикташа» поки мовчать щодо цього.

    Домагой прибуде у свій новий клуб вже у вівторок, 2 січня. Медогляд центрбека збірної Хорватії, а також церемонія підписання контракту з «Бешикташем» заплановані на 3 січня, інформує Besiktas Haberleri.

    «Віда, без сумнівів, буде одним із найкращих гравців у чемпіонаті Туреччини», – прокоментував трансфер звільнений з «Галатасарая» хорватський наставник Ігор Тудор.

    Джерело: Футбол 24

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