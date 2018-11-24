«Тоттенгем» завдав «Челсі» першої поразки у поточному сезоні



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Фото взяте з сайту ua-football.com

«Шпори» здобули комфортну перемогу над командою Мауріціо Сарри у центральному матчі 13-го туру

Відразу ж після стартового свистка «Тоттенгем» забрав м'яч під свій контроль і став завдавати шалений тиск на володіння Аррісабалагі, перший гол не змусив себе довго чекати - вже на восьмійй хвилині Аллі замкнув подачу Еріксена зі штрафного - 1:0.

Через дві хвилини Сон був близький до того, аби подвоїти перевагу своєї команди в рахунку, проте м'яч після його удару з меж штрафного просвистів над поперечиною.

Ще через кілька хвилин кореєць знову міг забивати, але цього разу врятував воротар «Челсі». А ось на 16-й хвилині Аррісабалаге не вдалося відбити дальній удар Кейна, Кепа просто проспав момент удару - 2:0.

Після перерви «Челсі» забравши м'яч під свій контроль, окупував чужу половину поля, а господарі були не проти такого перебігу подій. На завершення однієї з атак Вілліан міг скоротити відставання у рахунку, пробивши у дотик після знижки Канте, але м'яч розминувся з воротами. А хвилиною пізніше «Тоттенгем» забив ще раз - Сон легко втік від Жоржина, прибрав Давида Луїса на замаху, а потім пробив повз Аррісабалагі - 3:0.

Підопічні Саррі змогли відіграти один м'яч - на 85-й хвилині Жиру замкнув флангову подачу Аспілікети - 3:1. Через дві хвилини Педро міг забити другий гол, але удару іспанця трохи забракло влучності. До фінального свистка рахунок не зазнав змін, як підсумок, «Тоттенгем» здобув переконливу перемогу над «Челсі» і обійшов того у турнірній таблиці, тепер посідаючи третє місце. «Пенсіонери» ж зазнали першої поразки у поточному сезоні, тепер в АПЛ залишилися усього дві непереможних команди.

Чемпіонат Англії з футболу

Матч 13-го туру

«Тоттенгем» -«Челсі» 3: 1

Голи: Аллі, 8, Кейн, 16, Сон Хин Мін, 54 Жиру, 85

Тоттенхем: Льоріс - Орье, Фойт, Альдервейрельд, Девіс - Дайер, Сіссоко - Еріксен, Аллі (Уінкс, 87), Сон Хин Мін (Ламела, 78) - Кейн

Челсі: Аррісабалага - Аспілікуета, Рюдігер, Давид Луїс, Алонсо - Канте, Жоржина, Ковачич (Барклі, 58) - Вілліан (Жиру, 76), Мората (Педро, 58), Азар

Попередження: Рюдігер, Азар, Жоржина