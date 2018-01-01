Трагедія з двома смертями у Великобританії приголомшила ралійний світ

Шон Рейнер і Стів Діар позбулися життя в аварії на ралі Loco Two Stages 29 грудня

Гонщик і штурман за кермом Ford Escort Mk2 загинули в аварії на ралі у районі Бремлі-Кемпа, що в околицях Бейсінгстока (Гемпшир, Великобританія). Шон Рейнер, якому було 52 роки, був популярною персоною у ралі на «історичних» машинах. Він повернувся у спорт сім років тому. Успішно виступав у ралі на початку 90-х років минулого



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Шон Рейнер і Стів Діар позбулися життя в аварії на ралі Loco Two Stages 29 грудня

Гонщик і штурман за кермом Ford Escort Mk2 загинули в аварії на ралі у районі Бремлі-Кемпа, що в околицях Бейсінгстока (Гемпшир, Великобританія).

Шон Рейнер, якому було 52 роки, був популярною персоною у ралі на «історичних» машинах. Він повернувся у спорт сім років тому.

Успішно виступав у ралі на початку 90-х років минулого століття, перш ніж йому довелося припинити виступи після двох великих аварій.

Однак у 2009-му він все ж зробив спробу повернутися у ралі – у заїзди на «історичних» машинах.

Рейнер переробив Ford Escort Mk2 на передньопривідний автомобіль, на якому можна виступати як на гравії, так і на асфальті. Він досяг відносних успіхів на ралійних етапах в Ірландії під час сезону-2017.

Його штурманом був Деклан Діар, однак на ралі у Бремлі замість нього за кермо сів його батько Стів, якому було 64 роки.

Стів Діар регулярно виступав у ралі 10 років тому, проте потім припинив кар'єру, щоб зосередитися на підтримці виступів сина.

Деклан Діар сказав BBC, що аварія, у якій загинув його батько, була «нещасним випадком», і що вона не змусить його відмовитися від продовження кар'єри. Він додав: «Моєму батькові це не сподобалося б».

Джерело: ua.motorsport.com