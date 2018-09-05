Трансфер Андрія Шевченка в «Челсі» - найдорожчий в історії Прем'єр-ліги Англії з урахуванням інфляції



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Андрій Шевченко

Це - найвищий показник за всю історію трансферів в чемпіонаті Англії

Портал Totally Money перерахував, скільки коштували б клубам Прем'єр-ліги Англії трансфери футболістів, з огляду на сучасні тенденції ринку.

Як виявилося, найдорожчим трансфером чемпіонату Англії став перехід нинішнього головного тренера збірної України Андрія Шевченка з «Мілана» в «Челсі» в 2006 році.

Тоді за 30-річного форварда «Челсі» заплатив «Мілану» 29,4 мільйона фунтів (близько 32 мільйона євро).

При перерахунку цієї суми, враховуючи інфляцію, перехід Шевченка коштував «Челсі» 144 мільйони фунтів (близько 160 мільйонів євро).

Це - найвищий показник за всю історію трансферів в АПЛ.

На другому місці розташувався Алан Ширер, за якого в 1996 році «Ньюкасл» заплатив «Блекберну» 15 мільйонів фунтів. Зараз цей трансфер коштував би 125,1 мільйон.

Замикає трійку найдорожчих трансферів перехід Ріо Фердинанда з «Лідса» в «МЮ» за 29 мільйонів фунтів.

Угода, яку провернули в 2002 році, зараз обійшлася б «червоним дияволам» в 121,7 мільйона фунтів.

Нещодавній трансфер Поля Погба з «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» коштував команді Моурінью 86 мільйонів фунтів. Сьогодні за футболіста довелося б заплатити 117,7.

Замикає п'ятірку трансфер Хуана Себастьяна Верона з «Лаціо» в «МЮ» в 2001 році за 26,4 мільйона. Сьогодні аргентинський захисник коштував би 115,9 мільйонів.

Цікаво, що згідно з підрахунками експертів, «Челсі», який цього літа підписав голкіпера «Атлетика» Кепу за 71 мільйон фунтів, переплатив.

23-річного воротаря оцінили в 67,8 мільйонів.

Сергій Ребров, за якого у 2000 році «Тоттенхем» виклав «Динамо» 11 мільйонів фунтів, за сьогоднішніми цінами коштував би 53,6 мільйона.

Олег Лужний в 1998 році обійшовся «Арсеналу» в 1,83 мільйона. Сьогодні ця сума досягла б 11,7 мільйона.

Джерело: Tribuna.com