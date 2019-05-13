Трансфер колишнього футболіста «Шахтаря» визнали найгіршим у Англії
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Перехід бразильського півзахисника до «Манчестер Юнайтед» вважають найгіршим у Прем’єр-лізі
Англійське видання Squawka визнала перехід бразильського півзахисника Фреда з «Шахтаря» до «Манчестер Юнайтед» найгіршим у поточному сезоні в англійській Прем’єр-лізі.
«Червоні дияволи» віддали влітку 2018 року за Фреда 60 млн євро. З того часу футболіст зіграв за «МЮ» в 14-ти матчах та забив один м’яч.
Топ-10 найгірших трансферів сезону в Англії:
1. Фред («Манчестер Юнайтед»);
2. Аліреза Джаханбахш («Брайтон»);
3. Мохаммед Эльюнуссі («Саутгемптон»);
4. Замбо Ангісса («Фулхем»);
5. Самір Насрі («Вест Хем»);
6. Адама Діахабі («Хаддерсфілд»);
7. Деніс Суарес («Арсенал»);
8. Джо Харт («Вест Хем»);
9. Бен Гібсон («Бернлі»);
10. Андре Шюррле («Фулхем»).