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    Трансфер колишнього футболіста «Шахтаря» визнали найгіршим у Англії

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    Фред - Трансфер колишнього футболіста «Шахтаря» визнали найгіршим у Англії
    Фред
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    Перехід бразильського півзахисника до «Манчестер Юнайтед» вважають найгіршим у Прем’єр-лізі

    Англійське видання Squawka визнала перехід бразильського півзахисника Фреда з «Шахтаря» до «Манчестер Юнайтед» найгіршим у поточному сезоні в англійській Прем’єр-лізі.

    «Червоні дияволи» віддали влітку 2018 року за Фреда 60 млн євро. З того часу футболіст зіграв за «МЮ» в 14-ти матчах та забив один м’яч.

    Топ-10 найгірших трансферів сезону в Англії:

    1. Фред («Манчестер Юнайтед»);

    2. Аліреза Джаханбахш («Брайтон»);

    3. Мохаммед Эльюнуссі («Саутгемптон»);

    4. Замбо Ангісса («Фулхем»);

    5. Самір Насрі («Вест Хем»);

    6. Адама Діахабі («Хаддерсфілд»);

    7. Деніс Суарес («Арсенал»);

    8. Джо Харт («Вест Хем»);

    9. Бен Гібсон («Бернлі»);

    10. Андре Шюррле («Фулхем»).

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