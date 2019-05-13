Трансфер колишнього футболіста «Шахтаря» визнали найгіршим у Англії



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Перехід бразильського півзахисника до «Манчестер Юнайтед» вважають найгіршим у Прем’єр-лізі

Англійське видання Squawka визнала перехід бразильського півзахисника Фреда з «Шахтаря» до «Манчестер Юнайтед» найгіршим у поточному сезоні в англійській Прем’єр-лізі.

«Червоні дияволи» віддали влітку 2018 року за Фреда 60 млн євро. З того часу футболіст зіграв за «МЮ» в 14-ти матчах та забив один м’яч.

Топ-10 найгірших трансферів сезону в Англії:

1. Фред («Манчестер Юнайтед»);

2. Аліреза Джаханбахш («Брайтон»);

3. Мохаммед Эльюнуссі («Саутгемптон»);

4. Замбо Ангісса («Фулхем»);

5. Самір Насрі («Вест Хем»);

6. Адама Діахабі («Хаддерсфілд»);

7. Деніс Суарес («Арсенал»);

8. Джо Харт («Вест Хем»);

9. Бен Гібсон («Бернлі»);

10. Андре Шюррле («Фулхем»).