Трансферна вартість захисника «Шахтаря» зросла до 11 мільйонів євро



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ісмаїлі. Фото: ФК Шахтар

У свою чергу найбільше впала ціна у Дерліса Гонсалеса

На Transfermarkt оновилися трансферні вартості гравців Прем'єр-ліги України.

Найбільше ціна виросла у захисника «Шахтаря» Ісмаїлі - з 6,5 млн євро до 11 млн.

Новачок «Шахтаря» Майкон подорожчав на 1,5 млн і тепер коштує 6,5 млн.

Ціна за Тараса Степаненка піднялася на 1 млн і становить 10 млн.

Новачок «Динамо» Че-Че подорожчав на 2 млн, його нинішня трансферна вартість - 5 млн.

Також на 2 млн подорожчав Тамаш Кадар (4 млн).

Йосип Піварич після ЧС-2018 подорожчав на 1 млн і тепер коштує 3 млн.

Півзахисник «Карпат» Хорхе Карраскаль коштував 600 тисяч, тепер - 2,5 млн.

Найбільше впала ціна у Дерліса Гонсалеса, який перейшов в «Сантос» на правах оренди.

Він коштував 6 млн євро, а тепер - 4,5 млн.

Список всіх гравців УПЛ можна подивитися тут.

Джерело: ua.tribuna.com