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    Трансферна вартість захисника «Шахтаря» зросла до 11 мільйонів євро

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    Ісмаїлі. Фото: ФК Шахтар - Трансферна вартість захисника «Шахтаря» зросла до 11 мільйонів євро
    Ісмаїлі. Фото: ФК Шахтар

    У свою чергу найбільше впала ціна у Дерліса Гонсалеса

    На Transfermarkt оновилися трансферні вартості гравців Прем'єр-ліги України.

    Найбільше ціна виросла у захисника «Шахтаря» Ісмаїлі - з 6,5 млн євро до 11 млн.

    Новачок «Шахтаря» Майкон подорожчав на 1,5 млн і тепер коштує 6,5 млн.

    Ціна за Тараса Степаненка піднялася на 1 млн і становить 10 млн.

    Новачок «Динамо» Че-Че подорожчав на 2 млн, його нинішня трансферна вартість - 5 млн.

    Також на 2 млн подорожчав Тамаш Кадар (4 млн).

    Йосип Піварич після ЧС-2018 подорожчав на 1 млн і тепер коштує 3 млн.

    Півзахисник «Карпат» Хорхе Карраскаль коштував 600 тисяч, тепер - 2,5 млн.

    Найбільше впала ціна у Дерліса Гонсалеса, який перейшов в «Сантос» на правах оренди.

    Він коштував 6 млн євро, а тепер - 4,5 млн.

    Список всіх гравців УПЛ можна подивитися тут.

    Джерело: ua.tribuna.com

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