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    Тренер АЕКа взяв Чигринського на матч Ліги Європи проти «Динамо»

    Екс-футболіст «Шахтаря» прилетить у Київ зі своєю командою
    Став відомий склад АЕКа, який прибуде до Києва на гру-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи проти «Динамо». Усього у заявці грецького клубу 20 футболістів, інформує офіційний сайт команди з Афін. Воротарі: Баркас, Цінтотас, Дуніс. Захисники: Бакакіс, Лампропулос, Гало, Чигринський, Яннуцос, Цанетопулос. Півзахисники: Айдаревич, Лазарос,
    • Сьогодні, 19:19
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    Екс-футболіст «Шахтаря» прилетить у Київ зі своєю командою

    Став відомий склад АЕКа, який прибуде до Києва на гру-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи проти «Динамо».

    Усього у заявці грецького клубу 20 футболістів, інформує офіційний сайт команди з Афін.

    Воротарі: Баркас, Цінтотас, Дуніс.

    Захисники: Бакакіс, Лампропулос, Гало, Чигринський, Яннуцос, Цанетопулос.

    Півзахисники: Айдаревич, Лазарос, Сімоєш, Бакасетас, Масуд, Галанопулос, Клонарідіс, Бабіс.

    Нападники: Якумакіс, Араухо, Антоніу.

    Як бачимо, до столиці України прилетить колишній гравець збірної Дмитро Чигринський.

    Зауважимо, що Враньєш і Лівая пропустять матч-відповідь з «Динамо» через перебір жовтих карток.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Ліга Європи
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