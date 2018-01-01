Тренер АЕКа взяв Чигринського на матч Ліги Європи проти «Динамо»
- Сьогодні, 19:19
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Екс-футболіст «Шахтаря» прилетить у Київ зі своєю командою
Став відомий склад АЕКа, який прибуде до Києва на гру-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи проти «Динамо».
Усього у заявці грецького клубу 20 футболістів, інформує офіційний сайт команди з Афін.
Воротарі: Баркас, Цінтотас, Дуніс.
Захисники: Бакакіс, Лампропулос, Гало, Чигринський, Яннуцос, Цанетопулос.
Півзахисники: Айдаревич, Лазарос, Сімоєш, Бакасетас, Масуд, Галанопулос, Клонарідіс, Бабіс.
Нападники: Якумакіс, Араухо, Антоніу.
Με είκοσι ποδοσφαιριστές στην αποστολή για την πρόκριση στην Ουκρανία #UEL #dynaek #aekfcineurope #aekfamily #weareback #uefa pic.twitter.com/0hZFg2KwLK— AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) 20 лютого 2018 р.
Як бачимо, до столиці України прилетить колишній гравець збірної Дмитро Чигринський.
Зауважимо, що Враньєш і Лівая пропустять матч-відповідь з «Динамо» через перебір жовтих карток.