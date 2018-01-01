Тренер АЕКа взяв Чигринського на матч Ліги Європи проти «Динамо»

Екс-футболіст «Шахтаря» прилетить у Київ зі своєю командою

Став відомий склад АЕКа, який прибуде до Києва на гру-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи проти «Динамо». Усього у заявці грецького клубу 20 футболістів, інформує офіційний сайт команди з Афін. Воротарі: Баркас, Цінтотас, Дуніс. Захисники: Бакакіс, Лампропулос, Гало, Чигринський, Яннуцос, Цанетопулос. Півзахисники: Айдаревич, Лазарос,