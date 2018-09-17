Тренер «Лейпцига» Ральф Рангнік вигадав незвичайне покарання для футболістів



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Фото взяте з сайту sportarena.com

Винахідливий наставник вигадав для своїх футболістів достатньо кумедний вид покарання

Головний тренер кривдника луганської «Зорі» у Лізі Європи - Ральф Рангнік відрізняється від своїх колег тонким почуттям гумору. Так наставник «Лейпцига» вигадав незвичний спосіб покарання для своїх футболістів.

Замість традиційних грошових штрафів, німецькі гравці повинні будуть покрутити так зване «колесо удачі» і виконати завдання, що при цьому випадуть. Про це повідомляє changeua.com.

Серед нестандартних покарань: попрацювати в магазині сувенірів, стати офіціантом у клубній їдальні, або екскурсоводом для відвідувачів стадіону, стригти газон, купувати подарунки для персоналу, та навіть тренуватися у балетній «пачці».