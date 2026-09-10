Тренер Магнуса Карлсена працюватиме у Федерації шахів України
Петер Гейне Нільсен стане заступником директора ФШУ з міжнародних зв'язків
Тренер Магнуса Карлсена Петер Гейне Нільсен посів посаду заступника директора ФШУ з міжнародних зв'язків. Про це повідомляє «Главком».
У обовязки коуча легендарного шахіста входитиме:
- Стратегічне представництво та адвокація в ФІДЕ та ЄШС
- Міжнародна логістика та супровід національних збірних України
- Залучення ресурсів, партнерство та міжнародні проєкти
Під керівництвом директора ФШУ Володимира Ковальчука працюватимуть його профільні заступники за різними напрямками роботи. Вони зосередять зусилля на окремих сферах (наприклад, дитячо-юнацькі шахи, спорт вищих досягнень, міжнародна співпраця, стратегічний розвиток, діджиталізація тощо), що дозволить глибше вникати в проблематику.
Заступники матимуть повні повноваження для ухвалення оперативних рішень і реалізації проєктів у межах своєї компетенції
Незарабром будуть анонсовані і інші призначення.
Раніше стало відомо, що російські команди не прийматимуть участь в шаховій Олімпіаді-2026.
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