Тренер Магнуса Карлсена працюватиме у Федерації шахів України

Петер Гейне Нільсен стане заступником директора ФШУ з міжнародних зв'язків

Тренер Магнуса Карлсена Петер Гейне Нільсен посів посаду заступника директора ФШУ з міжнародних зв'язків. Про це повідомляє «Главком».

У обовязки коуча легендарного шахіста входитиме:

Стратегічне представництво та адвокація в ФІДЕ та ЄШС

Міжнародна логістика та супровід національних збірних України

Залучення ресурсів, партнерство та міжнародні проєкти

Під керівництвом директора ФШУ Володимира Ковальчука працюватимуть його профільні заступники за різними напрямками роботи. Вони зосередять зусилля на окремих сферах (наприклад, дитячо-юнацькі шахи, спорт вищих досягнень, міжнародна співпраця, стратегічний розвиток, діджиталізація тощо), що дозволить глибше вникати в проблематику.

Заступники матимуть повні повноваження для ухвалення оперативних рішень і реалізації проєктів у межах своєї компетенції

Незарабром будуть анонсовані і інші призначення.

Раніше стало відомо, що російські команди не прийматимуть участь в шаховій Олімпіаді-2026.