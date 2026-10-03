Велопедистка Кулинич показала найкращий в історії України результат на Чемпіонаті Європи

Ольга Кулинич змогла увійти до п'ятнадцятки найкращих

Українська велосипедистка Ольга Кулинич, яка спеціалізується на виступах у шосейних перегонах, стала п'ятнадцятою на Чемпіонаті Європи в словенській Любляні у гонці з груповим стартом серед жінок. Про це повідомляє «Главком».

Програму Чемпіонату Європи, на відміну від світової першості, розпочали не гонки з роздільним стартом, а важкі групові гонки. У жінок гонка тривала на 130 кілометрів з двома підйомами наприкінці дистанції на Штефаньї гора (позначка 96,8 км) та Мож'янці (біля 120 км). У ній брали участь чотири українки: лідерка збірної Юлія Бірюкова, а також Ольга Кулинич, Валерія Кононенко та Марина Алтухова.

Найкраще вдалося виступити Ользі Кулинич, яка змогла протриматися в пелотоні аж до кінця перегонів і посісти 15-те місце. Цей результат став найкращим в історії України на Чемпіонатах Європи у групових гонках: у жінок лише одна гонщиця була близькою до п'ятнадцятки найкращих. Нею була Анна Соловей, яка стала шістнадцятою на дебютному Чемпіонаті Європи у 2016 році.

Ольга Кулинич до цього виступу найкращим результатом мала 29-те місце у 2023 році. Цього року вона також виступила на світовій першості у Канаді, де у груповій гонці не зуміла фінішувати. Загалом у кар'єрі її найвищими досягненнями є срібло Чемпіонатів України у груповій гонці (2026 рік) та роздільній гонці (2025 рік) та два других місця на перегонах у Туреччині (2020 рік) та Словаччині (2025 рік).

Переможницею гонки стала цьогорічна чемпіонка світу Демі Воллерінг, яка змогла на фініші обійти свою співвітчизницю Пук Пітерсе на п'ять секунд, а також спеціалістку в роздільних гонках Марлен Ройссер. Неочікувано не змогла зачепитися за медаль одна з найбільших фавориток Катаржина Невядома-Фіні.

Шосейний велоспорт. Чемпіонат Європи. Групова гонка

1. Демі Воллерінг (Нідерланди) 3:10:33 години

2. Пук Пітерсе (Нідерланди) +5 секунд

3. Марлен Ройссер (Швейцарія) +5 секунд

15. Ольга Кулинич (Україна) +2:00 хвилини

35. Юлія Бірюкова (Україна) +7:10 хвилини

71. Валерія Кононенко (Україна) +12:36 хвилини

73. Марина Алтухова (Україна) +13:25 хвилини

Нагадаємо, що український велогонщик Царенко переміг на етапі багатоденки в Туреччині після загадкового зникнення.