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    Тренер назвав головне завдання хокейної збірної України на чемпіонаті світу

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    Олег Шафаренко - Тренер назвав головне завдання хокейної збірної України на чемпіонаті світу
    Олег Шафаренко
    УХЛ

    Збірна України з хокею завершує ігрову підготовку до чемпіонату світу

    Головний тренер збірної України з хокею Олег Шафаренко прокоментував підготовку команди та головне завдання на чемпіонаті світу.

    «Хлопці зігралися, відійшли від навантажень. У другому матчі проти «Юності» (2:3) вже грали трохи краще. Зараз у нас йде зміна поколінь. Взяли 18-19-річних гравців, працюватимемо на перспективу. Намагатимемося перемагати в кожному матчі. Якщо глобально – то маємо боротися за медалі, але головне – збереження місця в дивізіоні», - передає слова Шафаренка «БХ».

    Збірна України виступатиме на чемпіонаті світу в Дивізіоні IB. Змагання проходитимуть з 28 квітня по 4 травня в Естонії. Наша команда боротиметься з суперниками з Польщі, Японії, Естонії, Румунії та Нідерландів.

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