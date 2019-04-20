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    Україна пропустила за сім секунд до закінчення матчу і вибула з дивізіону 1А чемпіонату світу з хокею

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    Юніорська збірна України мала всі шанси поборотися за місце в дивізіоні 1А - Україна пропустила за сім секунд до закінчення матчу і вибула з дивізіону 1А чемпіонату світу з хокею
    Юніорська збірна України мала всі шанси поборотися за місце в дивізіоні 1А
    Фото з соцмереж

    Наша команда не скористалася тотальною перевагою в третьому періоді

    Юніорська збірна України з хокею покинула дивізіон 1А чемпіонату світу. Наша команда програла всі п'ять матчів на першості у французькому Ґреноблі.

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    Шанси на порятунок команда Олега Тимченка зберігала до заключного туру. Українцям було достатньо переграти норвежців. І шанси ж були. Швидко зрівнявши рахунок на початку третього періоду, українці домінували впродовж усієї заключної 20-хвилинки. Відразу п'ять (!) разів грали в більшості, але пробити Тобіаса Брейвольда ще раз не змогли. Коли ж до завершення основного часу поєдинку залишалося сім секунд, наша команда пропустила контратаку, яка замість заслуженої перемоги принесла прикру поразку.

    Норвегія U18 - Україна U18 - 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

    Шайби: 1:0 - Фроберґ (Філіп Ґранат, - більш.), 09:47. 1:1 - Святослав Тимченко (Олексій Болотін, Матусевич), 27:51. 2:1 - Філіп Ґранат (Спаберґ, Бренне Галворсен, - більш.), 38:55. 2:2 - Середницький (Олексій Болотін, Матусевич, - більш.), 41:34. 3:2 - Бренне Галворсен (Ліллеберґ, Локкенберґ), 59:53

    Україна: Назарій Сушак; Микита Кругляков - Кирило Будько, Абаджян - Данило Дуюн - Середницький; Матусевич - Богдан Панков, Святослав Тимченко - Павло Борисов - Олексій Болотін; Євген Ратушний - Іван Сисак, Попережай - Садовиков - Чиканцев; Андрій Євтухов - Володимир Остапюк, Ярослав Панченко, Владислав Брага. Тренер - Олег Тимченко
    Кидки: 35 (16 + 11 + 8) - 20 (4 + 7+ 9)
    Штраф: 16 (2 + 4 + 10) - 8 (4 + 4 + 0)
    20 квітня. Ґренобль. Patinoire Pole Sud. 502 глядачі

    Право підвищитися в класі і вийти в елітний дивізіон, якщо не станеться якогось дива, здобуде збірна Німеччини, яка виграла чотири стартових поєдинки і має сьогодні здолати господарів, команду Франції. 

     Читайте також: Збірна України з хокею програла на чемпіонаті світу 1:13 німцям
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    хокей Олег Тимченко Назарій Сушак Богдан Середницький Кирило Будько Микита Кругляков Денис Матусевич Святослав Тимченко Андрій Євтухов Владислав Брага Володимир Остапюк Ярослав Панченко Євген Ратушний Іван Сисак Данило Дуюн Олексій Болотін Євген Абаджян
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