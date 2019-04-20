Україна пропустила за сім секунд до закінчення матчу і вибула з дивізіону 1А чемпіонату світу з хокею



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Юніорська збірна України мала всі шанси поборотися за місце в дивізіоні 1А Фото з соцмереж

Наша команда не скористалася тотальною перевагою в третьому періоді

Юніорська збірна України з хокею покинула дивізіон 1А чемпіонату світу. Наша команда програла всі п'ять матчів на першості у французькому Ґреноблі.

Шанси на порятунок команда Олега Тимченка зберігала до заключного туру. Українцям було достатньо переграти норвежців. І шанси ж були. Швидко зрівнявши рахунок на початку третього періоду, українці домінували впродовж усієї заключної 20-хвилинки. Відразу п'ять (!) разів грали в більшості, але пробити Тобіаса Брейвольда ще раз не змогли. Коли ж до завершення основного часу поєдинку залишалося сім секунд, наша команда пропустила контратаку, яка замість заслуженої перемоги принесла прикру поразку.

Норвегія U18 - Україна U18 - 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Шайби: 1:0 - Фроберґ (Філіп Ґранат, - більш.), 09:47. 1:1 - Святослав Тимченко (Олексій Болотін, Матусевич), 27:51. 2:1 - Філіп Ґранат (Спаберґ, Бренне Галворсен, - більш.), 38:55. 2:2 - Середницький (Олексій Болотін, Матусевич, - більш.), 41:34. 3:2 - Бренне Галворсен (Ліллеберґ, Локкенберґ), 59:53

Україна: Назарій Сушак; Микита Кругляков - Кирило Будько, Абаджян - Данило Дуюн - Середницький; Матусевич - Богдан Панков, Святослав Тимченко - Павло Борисов - Олексій Болотін; Євген Ратушний - Іван Сисак, Попережай - Садовиков - Чиканцев; Андрій Євтухов - Володимир Остапюк, Ярослав Панченко, Владислав Брага. Тренер - Олег Тимченко

Кидки: 35 (16 + 11 + 8) - 20 (4 + 7+ 9)

Штраф: 16 (2 + 4 + 10) - 8 (4 + 4 + 0)

20 квітня. Ґренобль. Patinoire Pole Sud. 502 глядачі

Право підвищитися в класі і вийти в елітний дивізіон, якщо не станеться якогось дива, здобуде збірна Німеччини, яка виграла чотири стартових поєдинки і має сьогодні здолати господарів, команду Франції.