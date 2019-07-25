Тренер Ребров здобув четверту поспіль перемогу в Лізі чемпіонів



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Сергій Ребров The Koz Telegram

Переможна серія українця почалася ще в «Динамо»

Український тренер угорського «Ференцвароша» Сергій Ребров здобув четверту поспіль перемогу в Лізі чемпіонів. Напередодні його команда перемогла «Валетту» в першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

Розпочалася серія ще в сезоні-2016/17, коли Ребров очолював «Динамо». Тоді кияни перемогли в заключному матчі групового етапу турецький «Бешикташ» - 6:0.

З «Ференцварошем» окрім «Валетти» Ребров також двічі перемагав болгарський «Лудогорець» (2:1 та 3:2).