Ліга націй: Німеччина втратила перемогу над Іспанією (відео)



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Німеччина пропустила гол в останній атаці та втратила важливі два очки у боротьбі за перемогу в групі дивізіону А Ліги націй

Збірна Німеччини з рахунком 1:1 зіграла внічию матч проти команди Іспанії в рамках стартового туру Ліги націй на «Мерседес-Бенц-Арені».

Німеччина - Іспанія - 1:1

Гол: 1:0 – Вернер (51 хвилина), 1:1 – Гайя (90).

Німеччина - Трапп, Зюле, Гозенс, Керер, Рюдігер, Гюндоган (Сердар, 74), Джан, Кроос, Дракслер, Сане (Гінтер, 63), Вернер (Кох, 90).

Іспанія - Де Хеа, Рамос, Карвахаль, Пау Торрес, Навас (Фаті, 46), Бускетс (Меріно, 57), Тіаго Алькантара, Ферран Торрес, Фабіан Руїс (Оскар Родрігес, 80), Гайя, Родріго.

У дебюті зустрічі голкіпер німців Трапп вибіг з власного штрафного майданчику та пропустив суперника з м'ячем, однак зумів наздогнати іспанця та у підкаті врятувати власний колектив.

Після цього в кількох епізодах у гру вступив Давід Де Хеа. Кіпер здійснив сейви на удари Дракслера з гострого кута та Сане з лівої ноги.

На початку другої 45-хвилинки «бундестім» відкрив рахунок. Новачок «Челсі» Тімо Вернер обіграв у чужій карній зоні двох оборонців та пробив точно у сітку воріт.

На 70 хвилині Тіяго Алькантара обіграв суперника на підступах до штрафної та завдав гострого удару – не вистачило трохи точності. Одразу відповідь сталася у виконанні німецького колективу, а саме від Тоні Крооса – Давід Де Хеа зафіксував м'яч в руках.

Ніклас Зюле був близьким аби подвоїти перевагу на 78 хвилині, проте його удар головою з-під поперечини потягнув Де Хеа. В компенсований час Ферран Торрес забив м’яч, але арбітр відмінив взяття воріт через порушення правил в атаці у виконанні Серхіо Рамоса.

На шостій компенсованій хвилині форвард «Лідса» Родріго виграв верхову боротьбу та головою скинув м’яч у напрямку воріт. Лівий захисник Хосе Гайя додав сферу у сітку воріт – 1:1.

Зауважимо, що шостого вересня збірна Іспанії прийматиме Україну, а Німеччина гостюватиме у Швейцарії.