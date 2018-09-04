Тренер збірної Чехії довикликав на матч проти України ще одного футболіста



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Міхал Травнік. Фото fotbal.cz

Наставник чехів розраховує на футболіста «Яблонця»

Головний тренер першого суперника збірної України у Лізі націй, збірної Чехії, Карел Яролім вирішив доповнити свою команду півзахисником «Яблонця».

Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України з посиланням на офіційний сайт Футбольної асоціації Чехії.

Головний тренер тамтешньої збірної довикликав на збір 24-річного півзахисника «Яблонця» Міхала Травніка.

Футболіст уже прибув до табору національної команди. На його рахунку вже є три матчі за першу команду країни.

Із невеличким ушкодженням до розташування збірної Чехії прибув захисник «Трабзонспору» Філіп Новак.

«У Новака проблеми з ахіллом. Сподіваюся, що у четвер він буде готовий зіграти. Подивимося», - цитує тренера fotbal.cz.

Наразі у розпорядженні Яроліма 22 футболісти.

Напередодні чехи провели тренування на празькій «Еден Арені», а вже у вівторок команда переїде до Угерске-Градіште, де 6 вересня зіграє проти українців.