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    Тренер збірної Чехії довикликав на матч проти України ще одного футболіста

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    Міхал Травнік. Фото fotbal.cz - Тренер збірної Чехії довикликав на матч проти України ще одного футболіста
    Міхал Травнік. Фото fotbal.cz

    Наставник чехів розраховує на футболіста «Яблонця»

    Головний тренер першого суперника збірної України у Лізі націй, збірної Чехії, Карел Яролім вирішив доповнити свою команду півзахисником «Яблонця».

    Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України з посиланням на офіційний сайт Футбольної асоціації Чехії.

    Головний тренер тамтешньої збірної довикликав на збір 24-річного півзахисника «Яблонця» Міхала Травніка.

    Футболіст уже прибув до табору національної команди. На його рахунку вже є три матчі за першу команду країни.

    Із невеличким ушкодженням до розташування збірної Чехії прибув захисник «Трабзонспору» Філіп Новак.

    «У Новака проблеми з ахіллом. Сподіваюся, що у четвер він буде готовий зіграти. Подивимося», - цитує тренера fotbal.cz.

    Наразі у розпорядженні Яроліма 22 футболісти.

    Напередодні чехи провели тренування на празькій «Еден Арені», а вже у вівторок команда переїде до Угерске-Градіште, де 6 вересня зіграє проти українців.

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