Тренер збірної Чехії довикликав на матч проти України ще одного футболіста
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Наставник чехів розраховує на футболіста «Яблонця»
Головний тренер першого суперника збірної України у Лізі націй, збірної Чехії, Карел Яролім вирішив доповнити свою команду півзахисником «Яблонця».
Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України з посиланням на офіційний сайт Футбольної асоціації Чехії.
Головний тренер тамтешньої збірної довикликав на збір 24-річного півзахисника «Яблонця» Міхала Травніка.
Футболіст уже прибув до табору національної команди. На його рахунку вже є три матчі за першу команду країни.
Із невеличким ушкодженням до розташування збірної Чехії прибув захисник «Трабзонспору» Філіп Новак.
«У Новака проблеми з ахіллом. Сподіваюся, що у четвер він буде готовий зіграти. Подивимося», - цитує тренера fotbal.cz.
Наразі у розпорядженні Яроліма 22 футболісти.
Напередодні чехи провели тренування на празькій «Еден Арені», а вже у вівторок команда переїде до Угерске-Градіште, де 6 вересня зіграє проти українців.